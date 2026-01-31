Лукашенко несподівано виступив у ролі б’юті-експерта та дав поради жінкам

Лукашенко вбачає секрет жіночої краси у прибиранні снігу

Під час одного з публічних заходів у Мінську самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив пояснити жінкам, у чому, на його думку, полягає справжній секрет краси й молодості. Його рецепт виявився гранично простим і водночас показовим – фізична праця на морозі замість косметики, передає «Главком».

Звертаючись до присутніх жінок, Лукашенко заявив, що бажання бути красивими нібито штовхає їх до використання «всякої зарази» для обличчя й тіла. Натомість, за його словами, найкращий «мед для краси» – це взяти лопату й чистити сніг. Саме така активність, переконаний він, допоможе зберегти молодість і привабливість.

Окремо білоруський лідер згадав і про користь холодів, стверджуючи, що низькі температури нібито знищують віруси й загартовують організм. Таким чином, робота на морозі, за його логікою, стає універсальним засобом – і для здоров’я, і для зовнішнього вигляду.

Раніше Лукашенко звернувся до громадян та закликав їх менше їсти картоплі, бо це, за його словами, може позначитись зайвими кілограмами. «Якщо ми будемо їсти картоплю, як пишемо в «тіктоках», то худенькими не будемо. Один раз на тиждень, два щонайбільше, і то запечену, пюре».