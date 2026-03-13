Головна Світ Соціум
Назад у 90-ті: Чому москвичі масово скуповують пейджери та стаціонарні телефони?

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Назад у 90-ті: Чому москвичі масово скуповують пейджери та стаціонарні телефони?
Попит на стаціонарні телефони зріс за останній тиждень на 25%
Попит на забуті ґаджети минулого століття злетів до аномальних показників

Через тривалі проблеми з мобільним інтернетом у Москві та кількох регіонах Росії жителі почали масово переходити на альтернативні засоби зв'язку та навігації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

За даними прес-служби Wildberries, за останній тиждень зафіксовано аномальне зростання продажів у категоріях товарів для автономного зв'язку

  • Продажі пристроїв для зв'язку з персоналом та клієнтами зросли на 73%.
  • Оборот побутових рацій збільшився на 27%.
  • Попит на домашні апарати зріс на 25%.

Найбільший стрибок показали дорожні карти Москви – їх купували у 2,7 раза частіше, ніж зазвичай. Загальний попит на складні паперові карти зріс на 70%. Найчастіше москвичі купували автомобільні карти столиці та Московської області, а також карти метро.

Бізнес (ресторани, склади) повертається до пейджерів для внутрішньої логістики, а звичайні користувачі купують рації та паперові карти як страховку на випадок повного відключення мережі. 

Містяни почали масово встановлювати стаціонарні телефони як «страховку» на випадок повного блекауту зв'язку. 

«Главком» писав, що у російській столиці зафіксовано аномальний попит на паперові карти та дорожні атласи. Лише за кілька днів, з 6 по 10 березня 2026 року, продажі в книжкових магазинах Москви підскочили на 50% порівняно з попереднім тижнем. 

Переходити на паперові мапи громадян змусили масові перебої в роботі мобільного інтернету та систем навігації. Москвичі скаржаться, що звичні додатки – Google Maps, «Яндекс.Карти» та GPS-сервіси – працюють нестабільно або повністю «лягають» у центральних районах міста.

Нагадаємо, у Росії загострилася проблема з доступом до швидкісного інтернету: значна частина оптоволоконних мереж досягла граничного строку експлуатації, а нове волокно практично не спрямовується на цивільні потреби. Російське цивільне населення, особливо в селах, залишається без нормального інтернету. 

Теги: Москва телефон інтернет

