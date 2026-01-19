Головна Світ Політика
Лукашенко пірнув в ополонку під гавкіт шпіца і нарвався на глузування соцмереж

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Лукашенко пірнув в ополонку під гавкіт шпіца і нарвався на глузування соцмереж
фото: скріншот з відео

Босий диктатор повільно спустився в ополонку за допомогою завчасно встановлених сходів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив продемонструвати свою «набожність» і 19 січня 2026 року занурився в крижану воду. Проте показова акція диктатора, який продовжує узурпувати владу, викликала не захоплення, а хвилю іронії та глузувань у соціальних мережах. Кадри чергового «перформансу» диктатора опублікувало видання Nexta, спровокувавши шквал саркастичних коментарів щодо фізичної форми та «щирості» 71-річного очільника білоруського режиму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Nexta.

Лукашенко, який за роки свого правління заплямував руки кров'ю політичних опонентів, регулярно намагається демонструвати «близькість до народу» через подібні обряди. Одягнений у довгу білу сорочку, босий диктатор повільно спустився в ополонку за допомогою завчасно встановлених сходів.

«Питання просте: що взагалі хотів сказати собачка своїм «гаў-гаў?» – іронізують журналісти Nexta.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Весь процес тривав лічені секунди: занурення, швидке протирання голови та миттєва втеча до теплого будинку.

Незмінним супутником диктатора знову став білий шпіц Умка. Собака, на відміну від свого господаря, виглядав щиро стурбованим: весь час, поки Лукашенко був у воді, пес нестямно гавкав, що додало відео ще більшого комізму. Коментатори припустили, що навіть тварина відчуває фальш того, що відбувається, або просто намагається попередити про небезпеку «змивання гріхів», які змити неможливо.

Користувачі соцмереж миттєво відреагували на відео десятками мемів та дошкульних зауважень. Найпопулярнішим жартом стало припущення, що диктатор пірнув зовсім не заради віри, а «по бульбу», яку нібито сховав на дні. Користувачів цікавило, чи не було встановлено в ополонці обігрівач, щоб «тіло №1» не переохолодилося за ці кілька секунд.

Лукашенко пірнув в ополонку під гавкіт шпіца і нарвався на глузування соцмереж фото 1
скріншот
Лукашенко пірнув в ополонку під гавкіт шпіца і нарвався на глузування соцмереж фото 2
скріншот
Лукашенко пірнув в ополонку під гавкіт шпіца і нарвався на глузування соцмереж фото 3
скріншот

Багато хто зауважив, що для очищення совісті Лукашенку знадобиться не ополонка, а цілий океан, і то навряд чи допоможе.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав розпорядження про «соціальну підтримку обдарованих учнів і студентів», призначивши стипендію своєму синові Миколі. Документ було підписано 31 грудня 2025 року. 

