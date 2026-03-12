Головна Світ Соціум
У Польщі на території шахти знайдено невідомий дрон: подробиці

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Польщі на території шахти знайдено невідомий дрон: подробиці
Дрон «Гербера» знайдений неподалік Мнішкуві у Польщі
Фото: lodz.se.pl/ (ілюстративне)

Дрон могли втратити ще у вересні під час порушення повітряного простору країни

На території буровугільної шахти поблизу міста Конін у Великопольському воєводстві Польщі виявили безпілотник, ймовірно російський. Дрон міг упасти там ще у вересні минулого року, коли російські БпЛА порушили повітряний простір країни. Про це повідомляє РАР, пише «Главком».

Про знахідку повідомив працівник підприємства, після чого на місце прибули поліція та інші служби. Територію взяли під охорону правоохоронці.

За інформацією польських правоохоронців, безпілотник має трикутну форму та білий колір. Дрон знайшли майже неушкодженим, і за зовнішнім виглядом він може нагадувати військовий апарат.

Обставини появи безпілотника на території шахти з’ясовують правоохоронні органи. До розслідування залучені поліція та військова жандармерія.

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що вже отримав доповідь від командувача оперативних сил. За попередніми оцінками, дрон міг виконувати завдання на користь східних противників Польщі.

За даними джерел, наближених до польського оборонного відомства, знайдений безпілотник може бути одним із російських дронів, які порушили повітряний простір країни у ніч з 9 на 10 вересня минулого року.

Розслідування інциденту проводитиме військовий відділ районної прокуратури в Любліні, який також займається справами щодо інших виявлених на території Польщі дронів.

За інформацією польських служб, унаслідок інциденту на шахті ніхто не постраждав, а загрози для місцевих жителів не зафіксовано.

До слова, п'ять провідних європейських країн – Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Польща (так звана група E5) – домовилися про спільну розробку недорогої зброї для протиповітряної оборони. 

Теги: розслідування поліція безпілотник росія Польща

