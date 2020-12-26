У Росії відкрили ще один моторошний пам’ятник (фото)

Дивний меморіал був відкритий на Алеї воїнів-інтернаціоналістів в Астрахані

Відкриття пам’ятника викликало переполох в соцмережах

Влада Астрахані осоромилися після відкриття химерного пам’ятника, присвяченого мешканцям міста, які загинули у війні в Афганістані.

Про це пише місцевий портал Астрахань24.

Дивний меморіал був відкритий на Алеї воїнів-інтернаціоналістів в Астрахані під залпи салютної групи.

За інформацією журналістів, пам’ятник, який викликав обурення в соціальних мережах, виготовили з дагестанського граніту, його вага становить близько 1160 кг. Навколо меморіалу також поклали скельний камінь, який був заздалегідь завезений з Афганістану.

Після хвилини мовчання присутні поклали вінки та квіти до підніжжя монумента. Відкриття пам’ятника викликало переполох в соцмережах, після чого на адресу місцевої влади посипалися жарти і їдкі коментарі.

Так, на скандал з пам’ятником відреагував блогер і ветеран війни на Донбасі Анатолій Штефан «Штірліц».

Він припустив, що автори російських пам’ятників останнім часом «щось важке приймають».

«Стійке відчуття що скульптори на Росії щось важке приймають для своїх шедеврів. 25.12.2020 в Астрахані відкрили меморіал» Чорний тюльпан», – написав він у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, в Росії зганьбилися з пам’ятником Альонушці, яку вважають засновницею села Нова Альоновка. Пам’ятник заввишки два метри зроблений з металоконструкцій з елементами художньої ковки так налякав людей, що місцева влада оперативно його демонтувала.

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