У Росії підліток підірвав у монастирі бомбу і помер від отриманих травм

Бомбу підірвав підліток, який у минулому був вихованцем церковно-парафіяльної школи

У Росії у місті Серпухів на території жіночого монастиря стався вибух, повідомляє «Інтерфакс» та ТАРС із посиланням на джерела.

За даними видання, місцевий житель приніс саморобний вибуховий пристрій у монастир і підірвав його.

Внаслідок вибуху пошкоджено двері розташованої в монастирі православної класичної гімназії. Бомбу задіяв підліток, який у минулому був вихованцем церковно-парафіяльної школи при обителі.

«За попередніми даними, мотивом злочину стала ненависть підозрюваного до педагогів школи та черниць на тлі особистих неприязних стосунків», – сказало джерело, додавши, що під час навчання нападник зазнав буллінгу.

Пізніше стало відомо, що хлопець помер. За інформацією «Лента.ру», причиною смерті стали травми та сильна крововтрата. Наголошувалося, що пристрій міг здетонувати випадково. Найбільше постраждав сам нападник, йому відірвало ноги. За даними джерела «Ленты.ру», ще семеро людей отримали легкі поранення.

Нагадаємо, у Росії учень шостого класу відкрив стрілянину в школі селища Сарс на півдні Пермського краю.

Раніше у Пермі суд заарештував на два місяці 18-річного Тимура Бекмансурова, який влаштував стрілянину в Пермському державному національному дослідницькому університеті. Також йому ампутували ногу вище коліна через пошкодження судинного пучка – одне з вогнепальних поранень при затриманні припало на стегно.