У Росії перевірятимуть всіх іноземців на ВІЛ та наркотики. Бізнес-асоціації обурені

Здавати аналізи всім іноземцям, що перебувають у Росії, доведеться щоквартально

Іноземний бізнес розкритикував проєкт наказу російського МВС про перевірки іноземних спеціалістів на ВІЛ

Торгова палата США та Асоціація європейського бізнесу назвали принизливою вимогу Росії про обов'язкове тестування висококваліфікованих іноземних фахівців, що працюють на території РФ, на ВІЛ та вживання наркотиків. Про це повідомляє Bloomberg.

Зовнішньоторговельні асоціації закликали скасувати ухвалу, яка набуде чинності 29 грудня. Вони просять звільнити від подібних перевірок іноземних фахівців та працівників з видом на проживання в РФ, а також членів їхніх сімей, включаючи дітей віком від семи років.

Асоціації аргументують необхідність скасування даної законодавчої норми тим, що такі перевірки негативно позначаться на привабливості роботи для багатьох висококласних фахівців із США та європейських країн на території Росії.

Нагадаємо, відповідно до нового Наказу МВС Росії про перевірку здоров’я мігрантів, всі іноземні фахівці, які прибули до Росії на термін більш ніж 90 днів, повинні будуть щоквартально проходити рентгенологічне обстеження та здавати аналізи крові та сечі на наявність захворювань, включаючи проказу, туберкульоз, сифіліс та ВІЛ/СНІД.

Крім нових вимог щодо надання відбитків пальців та біометричних фотографій протягом 30 днів з моменту в'їзду в Росію, будуть проводитись огляди наркологів, психіатрів та інфекціоністів. У пояснювальній записці до закону стверджується, що такі заходи дозволять покращити санітарно-епідемічну обстановку та знизити рівень злочинності.

Раніше повідомлялося, що у Росії суддям заборонили вживати лайку в офіційних документах.

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