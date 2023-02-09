Росія та Сирія намагаються використати трагедію з землетрусом у своїх цілях – МЗС Німеччини

Сирія, ймовірно, намагатиметься, щоб з неї зняли санкції

Катастрофічна ситуація, яка склалася унаслідок потужних землетрусів 6 лютого, політично використовується для поновлення старої дискусії навколо санкцій проти сирійського режиму. У Дамаску та Москві намагаються використати страждання людей у політичних цілях. Про це заявила речниця міністерства закордонних справ ФРН Андреа Зассе, передає «Укрінформ».

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«Це, з нашої точки зору, особливо цинічно в такій ситуації, адже йдеться про наратив, який особливо активно використовується саме російською стороною і сирійським режимом Асада», – заявила Зассе.

Посадовиця зазначила, що позиція Берліна залишається незмінна: санкції ЄС спрямовані саме проти режиму та тих, хто його підтримує, отримає вигоду від військової економіки, та тих, хто чинить воєнні злочини. При запровадженні санкцій завжди зважується, аби вони якнайменше шкодили цивільному населенню, тож стосуються виключно певних товарів, а медикаменти, харчові продукти, будівельна техніка, необхідна для розчищення завалів, під обмеження не підпадають.

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Зассе додала, що ООН і ЄС постійно намагаються добитися збільшення кількості транскордонних переходів на півночі Сирії, аби уможливити доставку гуманітарних вантажів. Але наразі відкритий лише один такий перехід, що надзвичайно ускладнює доставку необхідної допомоги постраждалим.

Нагадаємо, у понеділок, 6 лютого, на півдні Туреччини, поблизу міста Газіантеп стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років і зачепив навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запровадив на три місяці режим надзвичайного стану в десяти провінціях, що постраждали від стихійного лиха.

Зазначається, що двох громадян України, яких вважали загиблими внаслідок землетрусу в Туреччині, врятували з-під завалів будинку.

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Кількість загиблих внаслідок потужних землетрусів у Туреччині та Сирії сягнула 12049 людей.