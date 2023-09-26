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Кадиров похвалив сина за побиття чоловіка (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кадиров похвалив сина за побиття чоловіка (відео)
15-річний син Кадирова Адам побив обвинуваченого у справі про спалення Корану
фото: скріншот з відео

Кадиров заявив, що пишається своїм сином та його вчинком

Лідер Чеченської Республіки Рамзан Кадиров підтвердив, що його 15-річний син Адам побив жителя Волгограда Микиту Журавеля, якого звинувачують у справі про спалення Корану. У своєму телеграм-каналі глава Чечні опублікував коротке відео, на якому зображено побиття.

«Не люблю недомовленості. Завжди краще ставити остаточну точку – правдиву та чесну. У мережі досі сперечаються за фактом побиття Адамом Кадировим спалювача Священного Корану Микити Журавеля, посібника спецслужб України. Чи це було, чи не було? Побив та правильно зробив», – написав Кадиров у коментарі до ролика.

Глава Чечні порівняв людей, які посягають на Святе Письмо, з «мерзотами, які не хочуть, щоб у Росії всі жили пліч-о-пліч у світі і розумінні».

«Подібні провокатори та зрадники – хвора пухлина на тілі, яку треба припікати», – сказав Кадиров, додавши, що пишається вчинком свого сина.

Микиту Журавеля затримали у травні 2023 року у Волгограді. Слідство звинувачує його в тому, що він за винагороду десять тисяч рублів від нібито українських спецслужб спалив Коран на тлі Соборної мечеті у Волгограді і передав відеозапис співробітнику Служби безпеки України. Пізніше ролик зі спаленням Корану з'явився у соцмережах, нібито його поширила СБУ.

Після затримання Журавеля відправили до СІЗО у Чечні. Як пояснював Слідчий комітет, передати справу до Чечні було вирішено, зокрема через «чисельні звернення» мешканців республіки з проханням «визнати їх потерпілими».

16 серпня уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова розповіла, що Журавель поскаржився на те, що у СІЗО Грозного його побив син голови Чечні Адам Кадиров. Вона попросила омбудсмена у Чечні Мансура Солтаєва провести перевірку.

Незабаром спікер парламенту Чечні Магомед Даудов та депутат Держдуми Адам Делімханов публічно підтримали дії Адама Кадирова. Безпосередньо вони не підтвердили, що син голови Чечні побив Журавеля. Однак це зробив міністр національної політики республіки Ахмед Дудаєв.

За словами Дудаєва, Адам Кадиров супроводжував батька на зустрічі із Журавелем у СІЗО Грозного та побив волгоградця, коли вони залишилися вдвох. Чому це сталося, Міністр не пояснив. «Ми розуміємо, ми живемо у правовій країні, є закони, Конституція. Але в цьому випадку є й релігійні почуття, традиції, звичаї», – сказав Дудаєв, додавши, що всі мешканці Чечні та сусідніх регіонів нібито підтримують дії Кадирова сина.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомила про критичний стан голови Чечні. Зокрема, що Кадиров уже кілька днів перебуває в комі. Літаком його доправляли в Москву, але там лікарі нічим не змогли допомогти, після чого Кадирова повернули знову до Чечні.

Згодом лідер Чеченської республіки Рамзан Кадиров опублікував відео нібито з прогулянки, щоб розвіяти чутки про свою смерть, які активно почали ширитися мережею.

До слова, стан здоров'я глави Чечні Рамзана Кадирова оцінюють як важкий. Це матиме наслідки для режиму російського диктатора Володимира Путіна. 

Теги: Рамзан Кадиров росія Чечня бійка

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