Два російських регіони відмовилися нагороджувати сина Кадирова через його витівку

Ініціатива про нагородження спадкоємця Кадирова йде не з Кремля, а безпосередньо з Чечні

Влада Кабардино-Балкарії та Адигеї не погодилася виступити на захист Адама Кадирова після побиття в СІЗО підозрюваного Микити Журавля. Главам цих регіонів пропонувалося вручити Кадирову-молодшому одну з національних нагород. Про це пише російське видання «Верстка».

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Джерело видання повідомило, що ініціатива про нагородження спадкоємця Кадирова йде не з Кремля, а безпосередньо з Чечні. Представники адміністрації Рамзана Кадирова зверталися до влади Кабардино-Балкарії та Адигеї з проханням підтримати Адама Кадирова і пропонували вручити йому нагороду.

«Чим вище, тим краще», – сказало виданню джерело в парламенті, близьке до влади іншої кавказької республіки.

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За інформацією неназваного джерела, очільник Адигеї Мурат Кумпілов потрапив у «складне становище», бо не хотів би відмовляти владі Чечні і одночасно вплутуватися в ситуацію з Адамом Кадировим.

«Жодної конкретної вказівки, як діяти в цьому відношенні, регіоналам не дали. Тому в регіонах нервують. У зв'язку з цим керівники дрібніших, порівняно з Чечнею, суб'єктів на Кавказі «самоусуваються» від участі в історії з Адамом Кадировим, як тільки можуть», – заявило джерело.

Джерела повідомляють, що в Кремлі до ситуації з Кадировим-молодшим і Журавлем ставляться за принципом – «не мовчить, але й не заважає».

«Кремль не хоче мати справи з цією брудною, неоднозначною історією», – розповіло джерело в парламенті і підкреслило, що федеральному центру «зовсім не подобається» активність Рамзана Кадирова, але влазити в піар потенційного наступника чеченського голови там не планують.

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Співрозмовник «Верстки», близький до адміністрації президента, каже, що «інакше як треш і п*здець» вручення нагород Кадирову-молодшому мало хто сприймає.

Зазначимо, 15-річний син Адам побив жителя Волгограда Микиту Журавеля, якого звинувачують у справі про спалення Корану. Лідер Чеченської Республіки Рамзан Кадиров підтвердив це, опублікувавши коротке відео, на якому зображено побиття.

Микиту Журавеля затримали у травні 2023 року у Волгограді. Слідство звинувачує його в тому, що він за винагороду десять тисяч рублів від нібито українських спецслужб спалив Коран. Після затримання його відправили до СІЗО у Чечні.

16 серпня уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова розповіла, що Журавель поскаржився на те, що у СІЗО Грозного його побив син голови Чечні Адам Кадиров. Міністр національної політики республіки Ахмед Дудаєв підтвердив цю інформацію.

За словами Дудаєва, Адам Кадиров супроводжував батька на зустрічі із Журавелем у СІЗО Грозного та побив волгоградця, коли вони залишилися вдвох. Чому це сталося, Міністр не пояснив, але запевнив, що всі мешканці Чечні та сусідніх регіонів підтримують дії Кадирова сина.

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Нагадаємо, 15-річний син глави Чечні Рамзана Кадирова отримав найвище звання – «Герой Чеченської республіки».