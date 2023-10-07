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«Герой Чечні»: 15-річний син Кадирова отримав найвище звання республіки

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
«Герой Чечні»: 15-річний син Кадирова отримав найвище звання республіки
Адам Кадиров, який побив чоловіка у СІЗО, отримав звання героя
фото з відкритих джерел

Рамзан Кадиров присвоїв своєму синові Адаму звання «Герой Чеченської республіки»

15-річний син глави Чечні Рамзана Кадирова отримав найвище звання – «Герой Чеченської республіки». Про це у своєму телеграм-каналі розповів депутат Держдуми РФ Адам Делімханов. 

«Я з великим задоволенням вітаю мого дорогого племінника Адама Рамзановича Кадирова з присвоєнням вищого звання Чечні! Адам є яскравим прикладом грамотної, всебічно освіченої та цілеспрямованої молодої людини. З наймолодших років він виявляв лідерські та організаторські якості, завжди прагнув розвитку і ніколи не марнував час», – пише Делімханов. 

«Герой Чечні»: 15-річний син Кадирова отримав найвище звання республіки фото 1
фото: Адам Делімханов

«Герой Чеченської республіки» – найвища нагорода Чечні. Укази про її присудження підписує глава республіки. Присуджується звання за видатні заслуги перед Чеченською Республікою та її народом, пов'язані зі скоєнням геройського подвигу.

Кадиров сам нагородив свого неповнолітнього сина таким званням. Першим носієм титулу Героя Чечні став сам Рамзан Кадиров, підписавши указ про нагородження самого себе. 

Зазначимо, 15-річний син Адам побив жителя Волгограда Микиту Журавеля, якого звинувачують у справі про спалення Корану. Лідер Чеченської Республіки Рамзан Кадиров підтвердив це, опублікувавши коротке відео, на якому зображено побиття. 

Микиту Журавеля затримали у травні 2023 року у Волгограді. Слідство звинувачує його в тому, що він за винагороду десять тисяч рублів від нібито українських спецслужб спалив Коран. Після затримання його відправили до СІЗО у Чечні. 

16 серпня уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова розповіла, що Журавель поскаржився на те, що у СІЗО Грозного його побив син голови Чечні Адам Кадиров. Міністр національної політики республіки Ахмед Дудаєв підтвердив цю інформацію.

За словами Дудаєва, Адам Кадиров супроводжував батька на зустрічі із Журавелем у СІЗО Грозного та побив волгоградця, коли вони залишилися вдвох. Чому це сталося, Міністр не пояснив, але запевнив, що всі мешканці Чечні та сусідніх регіонів підтримують дії Кадирова сина.

Теги: державні нагороди Чечня Рамзан Кадиров

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