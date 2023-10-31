Заворушення в Дагестані: Кадиров дозволив розстрілювати протестувальників

Очільник Чечні заявив, що мітингарів потрібно негайно затримувати

У Російській Федерації можуть спалахнути нові мітинги на тлі заворушень у Дагестані. Глава Чечні Рамзан Кадиров дозволив стріляти у протестувальників. Таку заяву Кадиров зробив на нараді.

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За словами глави Чечні, мітингарів потрібно негайно затримувати, але він не виключає й інший варіант.

«Або зробіть три попереджувальні постріли в повітря і після цього, якщо людина не виконує вимогу закону – четвертий постріл зробіть у лоб. Більше не вийдуть. Це мій наказ», – сказав Кадиров.

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Очільник Чечні заявив, що не можна «підігрувати ворогам Росії» і нібито розхитувати ситуацію зсередини, у тому числі мітингувати й закликати до насильства.

Нагадаємо, у Дагестані місцеві влаштували «полювання» за ізраїльтянами. У аеропорту Махачкали зібрались сотні людей, аби зустріти рейс з Ізраїлю.

Раніше повідомлялося, що мешканці Махачкали зібралися неподалік аеропорту. Вони мітингом зустрічають борт, який прибув з Ізраїлю – вимагають вигнати євреїв із республіки.

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на події в Махачкалі.

Канцелярія прем'єр-міністра та Міністерство закордонних справ Ізраїлю очікують, що російські правоохоронні органи забезпечать безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв.