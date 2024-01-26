Помічник держсекретаря США повідомив, доки Росія має намір вести війну

Стратегія воєнної кампанії цього року, щоб перемогти Росію, є наступальною

Росія вестиме активну війну проти України, поки не побачить результатів президентських виборів у США. Про це заявив помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Браєн, інформує «Голос Америки».

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Росія, на його думку, має намір продовжувати свою війну, «поки не побачить результатів американських виборів у листопаді». Тому О'Браєн очікує напружених найближчих місяців та відзначає, що зима на війні завжди важка і жорстока. «Українці продовжують обирати демократію, справедливість і європейське майбутнє, так само як двічі робили це на Майдані, і як зараз відбувається щодня на передовій боротьби проти Росії», – сказав він.

Щодо фінансування українських потреб на шляху до перемоги у війні помічник держсекретаря додав, що «потужна міжнародна коаліція допомагає Україні, хоча Київ самотужки фінансує дві третини воєнних потреб коштом внутрішніх ресурсів».

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Стратегія воєнної кампанії цього року, щоб перемогти Росію, є наступальною, упевнений помічник держсекретаря США, та буде опиратися «на те, що було зроблено у 2023 році».

Особливо на «видатний успіх у забезпеченні доступу до Чорного моря та дестабілізації можливостей Росії використовувати Крим проти України», каже посадовець. Стратегія воєнної кампанії цього року, щоб перемогти Росію, є наступальною.

Він також відзначив зростання економіки України у 2023 році і очікує такої ж динаміки у цьому році (а саме - прогнозованого зростання у межах 5%).

Щодо економіки Росії, то О'Браєн назвав економістів Кремля дуже талановитими, оскільки їм вдається «досі прикривати президента Путіна» та утримувати рівень імпорту майже на довоєнному рівні. Але Росія через війну та санкції втратила ключові галузі, які розвиваються у світі сьогодні та стимулюють розвиток наступного покоління економічного зростання, каже О’Браєн.

Нагадаємо, у грудня помічник державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О’Браєндо відвідував Київ.