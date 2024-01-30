Латвійську євродепутатку викрито у шпигунстві на користь РФ: Politico дізналось, що її чекає

Тетяна Жданок всіляко заперечує звинувачення, заявляючи, що ніколи не була пов’язана зі ФСБ Росії

У Латвії розпочалося масштабне розслідування щодо депутата Тетяни Жданок, яка звинувачується у багаторічній шпигунській роботі на користь Росії. Журналісти відразу нагадали, що парламентарій виступала проти резолюції, яка засуджує проведення війни в Україні. Про це пише видання Politico.

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Європейський парламент у понеділок розпочав розслідування тверджень про те, що Тетяна Жданок, член законодавчих зборів ЄС від Латвії, протягом багатьох років працювала як російський шпигун на Федеральну службу безпеки Росії (ФСБ), – йдеться у статті.

За даними видання, про підозри на адресу Жданок стало відомо після розслідування порталу The Insider. «Голова Європарламенту Роберта Метсола дуже серйозно ставиться до цих звинувачень і передає справу до Консультативного комітету з Кодексу поведінки», – сказав речник Європарламенту у понеділок. «Вона також винесе це питання на чергове засідання парламенту в середу».

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У відео, опублікованому у своєму Facebook-акаунті, сама Жданок рішуче заперечує заяви Insider. «Я ніколи не була пов’язана з КДБ, на відміну від багатьох відомих діячів Латвії, і не співпрацювала з жодними іншими спецслужбами», – сказала вона.

Партія Європейський вільний альянс (EFA) заявила, що почала власне розслідування цього питання. Деякі члени Європарламенту від партії EFA працюють разом із групою Зелених/EFA у Європейському парламенті. У квітні 2022 року Жданок попросили вийти з групи Зелених/EFA через її відмову засудити вторгнення диктатора Володимира Путіна до України.

Голова правового комітету парламенту, іспанський депутат Адріан Васкес Лазара заявив, що його центристська група попросила обговорити те, що він назвав «RussianGate» наступного тижня. «Було б неприйнятно, щоб у Кремлі були члени Європарламенту, які працюють над руйнуванням європейської демократії зсередини», – зазначив він.

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Нагадаємо, євродепутатка від Латвії Тетяна Жданок приблизно 20 років працює на російську спецслужбу ФСБ. Про це пишуть розслідувачі The Insider.

Як зазначають журналісти, Жданок як мінімум з 2005 року звітувала ФСБшним кураторам про свою діяльність та просила у них гроші. Коли точно Жданок завербувала російська спецслужба, журналістам встановити не вдалося. Проте, згідно з даними з її зламаного листування, вона вже з 2005 року спілкувалася зі своїм куратором, яким на той момент був співробітник пітерського управління ФСБ Дмитро Гладєй.

Формально Гладєй був представником РФ в організаціях зі спостереження за виборами, про які мало хто знав. Зокрема, він очолював Міжпарламентську асамблею СНД.

Однак розслідувачі змогли підтвердити належність Гладєя до ФСБ за допомогою безлічі баз даних, серед яких і база доступу до держтаємниці, обмеження на виїзд за кордон та ін. У тому самому 2005 році Служба внутрішньої безпеки Естонії заявила у своєму річному звіті, що Європейський російський альянс, членом якого є Жданок, – це лише прикриття ФСБ, створення якого «підготували в Санкт-Петербурзі і подали як тріумф у доповіді безпосередньо директору ФСБ». У розмові з The Insider Жданок не заперечувала знайомства з Гладєєм.