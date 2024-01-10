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Захист від обстрілів та уламків вдома: винахідник створив «Капсулу життя»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Захист від обстрілів та уламків вдома: винахідник створив «Капсулу життя»
За словами розробника, «Капсула життя» не має жодного зварного шва, вона є збірною конструкцією по типу «конструктор» та з легкістю монтується в будь-якому доступному за площею приміщенні.
фото: Instagram / sergejzaharin

Капсула розрахована витримувати 99% уламків та дрібних осколків (до 5 мм), проте не захистить від прямого влучання.

Через російський терор ракетами та безпілотниками, українські винахідники працюють над розробками, які допоможуть врятувати людей від уламків і завалів. 

Нещодавно Сергій Захарін, розробник і виробник деревопереробного обладнання, розпочав виготовлення модульної конструкції «Капсула життя» власної конструкції, яка призначена врятувати від наслідків ракетних обстрілів. І одну таку капсулу родина в Київські області вже встановила собі. 

Сергій розповів dev.ua., що ще в 2015 році мав ідею зробити якесь укриття, де можна буде сховатися від будь-яких зовнішніх чинників, використовувати як схованку при землетрусі чи сейфову кімнату, якщо потрібно буде на тривалий час поїхати з дому. Але на роздумах тоді все і закінчилося аж до липня цього року, коли Сергій згадав про свою «Капсулу». 

«Я думав про те, як у сьогоднішніх реаліях людина може вберегти себе під час ракетних обстрілів, не виходячи з власного дому, як цю конструкцію доставити, власне, у квартиру багатоповерхового будинку», – згадує винахідник. 

За досить короткий термін Сергій зібрав таку конструкцію та почав випробування над нею, у яких безпосередню участь брав сам.

Яка вона, «Капсула життя»?

Конструкція створена зі сталевих листів та розроблена для встановлення у квартирах багатоповерхівок, приватних будинках та приміщеннях, де немає можливості встановити монолітну конструкцію. Капсула розрахована витримувати 99% уламків та дрібних осколків (до 5 мм) у результаті падіння або розриву будь-яких боєприпасів, проте не захистить від прямого влучання.

Укриття постачають суто як металеву конструкцію, а замовник уже за власним розсудом облаштовує її зсередини. Сергій радить обшити капсулу всередині мінеральною ватою, щоб у випадку падіння капсули помʼякшити удари для людей. Укриття монтують в приміщенні поруч зі стінами та кріплять його до опорної.

Захист від обстрілів та уламків вдома: винахідник створив «Капсулу життя» фото 1

Фото: Instagram / Сергій Захарін

Капсула не пропускає мобільний звʼязок. Але має аварійні люки з трьох боків, якими можна скористатись, якщо двері виявляться заблокованими.

Як проводилися випробування «Капсули життя»?

Для перевірки захисних характеристик Сергій вже провів два випробування, під час яких сам був всередині капсули. Під час першого на сталеве укриття з висоти 9,3 метра скинули бетонну плиту вагою 1100 кілограмів. Розробник каже, що «Капсула життя» «з легкістю витримала падіння бетонної плити».

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Допис, поширений Сергей Захарин (@sergejzaharin)

Під час другого випробування на конструкцію ставили габаритний вантаж – Сергій Захарін стверджує, що його капсула витримала на собі вагу в 43 тонни і «це ще не межа». Розробник пише, що для випробування не виготовляли нове укриття, а використали перший екземпляр, на який скидали бетонну плиту.

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Допис, поширений Сергей Захарин (@sergejzaharin)

Перші власники «Капсули життя»

Наразі Сергій Захарів має першого замовника: він виготовив і встановив одну капсулу для родини, яка живе у приватному будинку поблизу Боярки.

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Допис, поширений Сергей Захарин (@sergejzaharin)

«Замовник для виконання цього рішення використав магнезитову плиту, яка завдяки своїм фізико-механічним властивостям та експлуатаційним якостям є кращою альтернативою більшості популярних будівельно-оздоблювальних матеріалів. Поверх магнезитова плита вкрита ковроліном. Як бачимо, ребра жорсткості повністю закриті та унеможливлюють травмування людини в разі зовнішнього впливу на капсулу», – описує чоловік.

Наразі є два варіанти укриття: для трьох і шести людей. Ширина в обох конструкціях однакова, а місце збільшується завдяки додатковій довжині.

Винахідник заявив, що собівартість «Капсули життя» становить 53 000 грн, а майже всі витрати — це вартість матеріалу. Капсулу чоловік продає за 70 000 грн. З отриманих коштів він платить податок у 5%. Утім, розробник каже, що вже працює над тим, щоб зменшити собівартість укриття.

Нагадуємо, якою є ситуація в регіонах: Нікопольщина потерпала від дронів, обстріл дитячого центру Харківщини.

Повідомляється, що уряд виділяє мільярд гривень на облаштування укриттів у лікарнях.

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Теги: росія обстріл укриття чоловік виготовлення

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