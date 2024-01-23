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Кірбі заявив про «катастрофічні наслідки», якщо Конгрес США не cхвалить допомогу Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Кірбі заявив про «катастрофічні наслідки», якщо Конгрес США не cхвалить допомогу Україні
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі
фото з відкритих джерел

Кірбі заявив, що за наданням допомоги Україні уважно стежить і президент Росії Володимир Путін, і лідер Китаю Сі Цзіньпін

Якщо Конгрес США відмовиться ухвалювати подальшу допомогу для України, це може мати «катастрофічні наслідки». Таку думку висловив координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає «Укрінформ».

«Президент (Джо Байден – ред.) усвідомлює, що інші країни спостерігають за тим, що ми робимо. Але й наші союзники та партнери також уважно спостерігають за тим, як діємо ми, адже керівництво США надало критичну підтримку Україні», – сказав Кірбі.

За словами Кірбі, очевидно, за наданням допомоги Україні уважно стежить і президент Росії Володимир Путін, і лідер Китаю Сі Цзіньпін.

У відповідь на запитання, що буде в разі відмови Конгресу ухвалювати подальшу допомогу для України, представник адміністрації наголосив, що американське лідерство похитнеться, через що деякі країни також переглянуть свої внески.

«І це може мати потенційно катастрофічні наслідки для України», – Кірбі.

Нагадаємо, сенатор-демократ Кріс Кунс висловив оптимізм стосовно досягнення угоди з міграційної політики та посилення захисту кордону з Мексикою, «заручником» якої став пакет військової допомоги Україні на 61 млрд доларів. 

Раніше повідомлялося, що ключові помічники президента США Джо Байдена на закритому засіданні в Конгресі попередили, що без схвалення додаткової військової допомоги Україні у Сил оборони можливі значні труднощі на фронті.

Нагадаємо, Палата представників США схвалила законопроєкт про нове продовження терміну тимчасового фінансування уряду до березня 2024 року, щоб уникнути призупинення його роботи. Але він, як і раніше, не включає військову допомогу Ізраїлю та Україні.

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вважає, що більшість у Конгресі підтримає схвалення фінансування військової допомоги для України. Проте він також не виключає і «катастрофічний» варіант. 

До слова, президент США Джо Байден провів зустріч із лідерами Конгресу в Білому домі, де обговорив своє прохання про виділення мільярдів доларів на фінансування України та Ізраїлю.

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Теги: США путін фінансування Україна президент Сі Цзіньпін

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