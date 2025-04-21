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Аеропорт у Стамбулі здивував пасажирів цікавим досягненням

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Аеропорт у Стамбулі здивував пасажирів цікавим досягненням
Aеропорт у Стамбулі вважається одним із найсучасніших у світі
фото із відкритих джерел

В аеропорту Стамбула одночасно приземлилися три літаки

Три літаки одночасно приземлилися в аеропорту Стамбул. І ця подія сталась у Європі вперше. Про це повідомив телеканал CNN Türk, інформує «Главком».

Одночасна посадка трьох літаків в аеропорту Стамбула відбулася 20 квітня о 16:30, повідомляє телеканал, наголошуючи на унікальності події. «Таким чином, аеропорт Стамбула став першим аеропортом у Європі, де вперше приземлилися та злетіли три літаки», – йдеться в репортажі.

Зазначається, що цей факт підтверджується посадковими даними радарів. Літаки, що приземлилися, належать «Турецьким авіалініям». Літаки прилетіли зі Стокгольма, Анталії та Парижа.

Одночасні операції з трьох злітно-посадкових смуг почали здійснюватися в стамбульському аеропорту з 17 квітня. Цього дня під камерами телеканалів у прямому ефірі було здійснено одночасний зліт трьох літаків. У планах керівництва повітряної гавані запровадити шість основних злітно-посадкових смуг.

Нагадаємо, аеропорт у Стамбулі працює з 2019 року. Він кілька років є найбільш завантаженим у Європі. Пасажиропотік у 2024 році перевищив 80 млн осіб.

До слова, серед найкращих аеропортів світу у 2025 році аеропорт Стамбула посів 14 місце.

 

 

 

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Теги: Стамбул Туреччина аеропорт

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