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Яєчна криза у США: країна знайшла неочікуваних помічників

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Яєчна криза у США: країна знайшла неочікуваних помічників
США продовжують відчувати дефіцит яєць
фото із відкритих джерел

Сполучені Штати імпортують яйця з Кореї та Туреччини, щоб знизити ціни

США імпортують яйця з Республіки Корея та Туреччини, щоб знизити ціни. Про це заявила в п'ятницю міністр сільського господарства США Брук Роллінз. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNA. За її словами, імпорт із двох країн уже розпочався, також ведуться переговори про постачання з інших країн.

«Сполучені Штати імпортують турецькі та південнокорейські яйця, щоб полегшити кризу поставок, спричинену пташиним грипом, яка підштовхнула ціни по всій країні, підтвердила міністерка сільського господарства США», – пише видання.

Брук Роллінз повідомила журналістам у Вашингтоні, що імпорт із Туреччини та Південної Кореї вже почався і що Білий дім також веде переговори з іншими країнами щодо тимчасового імпорту яєць.

«Йдеться про сотні мільйонів яєць у короткостроковій перспективі», – зауважила Брук Роллінз.

Нагадаємо, вартість яєць різко зросла через спалах пташиного грипу в Сполучених Штатах, що змусило фермерів знищити щонайменше 30 мільйонів птахів і різко обмежило пропозицію. У США ціни на яйця у лютому досягли нового рекорду, сягнувши $5,90 за дюжину (12 штук), що еквівалентно приблизно 20 грн за одне яйце.

«Ціни на яйця стали об’єднуючим моментом для Трампа під час минулорічної президентської виборчої кампанії, оскільки він намагався отримати вигоду з розчарування виборців у зв’язку зі зростанням вартості товарів першої необхідності під час президентства його попередника Джо Байдена. Після повернення на посаду в січні Трамп доручив міністру збільшити пропозицію яєць і знизити ціни», – зазначають журналісти. 

Згідно з попередніми даними, індекс споживчої довіри в США, що розраховується Мічиганським університетом, у березні впав до 57,9 пункту. Це найнижчий показник з листопада 2022 року на тлі інфляції, що росте, однією з ознак якої стало тривале підвищення цін на яйця.

Раніше США звернулися до німецьких постачальників яєць із проханням збільшити їхній експорт у країну на тлі дефіциту цього товару через спалах пташиного грипу. А от фінська влада не стала погоджувати постачання курячих яєць у США, посилаючись на труднощі з бюрократією.

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Теги: експорт імпорт криза влада переговори підвищення цін продукти США Туреччина Південна Корея міністр

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