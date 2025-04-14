Названо найкращі аеропорти світу 2025 року: рейтинг

На першому місці серед найкращих аеропортів світу опинилась авіагавань з критим водоспадом, музеєм та найкращим рестораном

Час, проведений у аеропорту, зазвичай втомлює, але не в сінгапурському Чангі. Він цього року в 13-й раз був визнаний найкращим аеропортом світу за версією рейтингової організації Skytrax у галузі повітряного транспорту, пише «Главком».

У авіагавані Чангі введено ранню реєстрацію, яка дозволяє пасажирам здати багаж за 48 годин до вильоту і зробити час в аеропорту частиною відпустки. Можна побувати у величезному 10-поверховому торговому центрі Jewel, кількість відвідувачів якого в 2024 році сягла 80 млн осіб.

Сінгапур вражає своїм аеропортом

У самій будівлі аеропорту розташовані численні криті сади, включаючи сад метеликів, та 40-метровий Rain Vortex, найбільший у світі критий водоспад.

В аеропорті є спа-салони, готелі, художні виставки, музей, кінотеатр і, навіть, тематичний парк динозаврів, також організація визнала аеропорт гастрономічним дивом.

На церемонії World Airport Awards, що відбулася 9 квітня в Мадриді, він отримав нагороду за найкращий у світі ресторан в аеропорту, а також нагороди за найкращі у світі туалети в аеропорту та найкращий аеропорт в Азії.

При цьому Чангі планує інвестувати понад $2 млрд у поліпшення послуг та інфраструктури протягом наступних шести років. Він також збирається стати ще більшим.

На другому місці, згідно із глобальним опитуванням Skytrax, – наповнений витворами мистецтва Хамад Інтернешнл у Катарі. Він також отримав нагороди за найкращий шопінг в аеропорту та найкращий аеропорт на Близькому Сході.

Аеропорт Токіо Ханеда (також названий найчистішим аеропортом світу, – «Главком») опинився на третьому місці, за ним йдуть міжнародний аеропорт Інчхон у Сеулі (отримав нагороду «Найкращий персонал аеропорту світу», – «Главком»).

Дев'ять європейських аеропортів увійшли до двадцятки найкращих. На 7-му місці паризький аеропорт Шарль де Голль, він був названий найкращим аеропортом Європи третій рік поспіль. Римський Ф'юмічино, який мав насичений рік завдяки святкуванню ювілею Католицької церкви, опинився на 8-му місці.

Мюнхен, Цюріх та Гельсінкі-Вантаа посіли 9-те, 10-те та 12-те місця відповідно, а аеропорт Стамбула, розташований на європейській стороні міста, опинився на 14-му місці. Крім того, його назвали найзручнішим у світі аеропортом для родинних подорожей.

Єдиним канадським аеропортом, що потрапив до списку, став міжнародний аеропорт Ванкувера, який посів 13 місце.

Найкращі аеропорти світу у 2025 році:

1. Аеропорт Сінгапуру Чангі;

2. Міжнародний аеропорт Хамад;

3. Аеропорт Токіо Ханеда;

4. Міжнародний аеропорт Інчхон;

5. Міжнародний аеропорт Наріта;

6. Міжнародний аеропорт Гонконгу;

7. Паризький аеропорт Шарль де Голль;

8. Аеропорт Рим-Фьюмічіно;

9. Аеропорт Мюнхена;

10. Аеропорт Цюріха;

11. Міжнародний аеропорт Дубая;

12. Аеропорт Гельсінкі-Вантаа;

13. Міжнародний аеропорт Ванкувера;

14. Аеропорт Стамбула;

15. Віденський міжнародний аеропорт;

16. Аеропорт Мельбурну;

17. Міжнародний аеропорт Чубу Сентрейр;

18. Аеропорт Копенгагена;

19. Амстердамський аеропорт Схіпхол;

20. Міжнародний аеропорт Бахрейну.

До слова, міжнародний аеропорт Хамад у столиці Катару Досі, побудований до проведення чемпіонату світу з футболу, визнаний одним з найкрасивіших і найлюксовіших у світі.