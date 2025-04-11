Куди зібрався Трамп у травні: CNN назвало декілька країн

Трамп готується до нових візитів у інші країни у травні

Серед країн, які має намір найближчим часом відвідати Трамп, називають Туреччину

Президент США Дональд Трамп може відвідати кілька країн Близького Сходу та Туреччину протягом травня. Зокрема про це повідомила у соцмережі Х журналістка CNN Алейна Трін з посиланням на джерело в Білому домі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

«Трамп розглядає можливість відвідати Туреччину в рамках своєї поїздки на Близький Схід наступного місяця, після зупинок у Саудівській Аравії, Катарі та ОАЕ», – написала Трін.

Раніше у Білому домі повідомили, що Трамп у травні відвідає Саудівську Аравію. Сам президент зазначав, що має намір також відвідати «Катар, можливо, ще кілька інших країн».Про точні дати візитів не повідомлялося.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив про готовність до зустрічі з очільником Китаю Сі Цзіньпіном. «Звичайно, я б з ним зустрівся. Він мій друг, він мені подобається»,– сказав Трамп, відповідаючи на запитання про можливість переговорів із китайським лідером.

Цікаво, що Дональд Трамп-молодший, старший син президента США, прибуде до Румунії 28 квітня, за тиждень до першого туру президентських виборів.

Раніше адміністрація Дональда Трампа перевела ідею про приєднання Гренландії до США з розряду риторики у площину офіційної політики. Білий дім розпочав реалізацію плану з набуття контролю над арктичним островом, який належить Данії, мобілізувавши для цього низку урядових відомств.