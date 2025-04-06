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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Теорія революцій та перспективи протестів у Туреччині

glavcom.ua
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фото: reuters

В Туреччині є дві суттєві проблеми

Моя формула революцій наступна – революція передбачає наступний набір факторів:

  • лідер;
  • ідея (ідеологія), яка захоплює великі маси;
  • структури;
  • час;
  • гроші;
  • міжнародна підтримка;
  • структури у владі, які готові дати слабину.

Ідеальна революція – збіг всіх факторів. Випадання одного і більше  з них понижує імовірність перемоги опозиції.

В Туреччині, наскільки я розумію, є дві суттєві проблеми: міжнародна підтримка і слабкі ланки у владі. Обидва фактори критичні. Щодо міжнародки, то опозиція на сьогодні не має взагалі на кого обпертися в світі. А силовики поки беззастережно виконують вказівки влади. Отже, маємо пʼять факторів проти двох.

До прикладу в Білорусі в 2020 Лукашенко був приречений перемогти, бо опозиція не мали ні лідера, ні структур (та ц ідея «Уходи» без лідера, який замінить Лукашенка не працює. А в 2014 Революція Гідності перемогла бо спрацювали всі сім факторів.

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Джерело
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Теги: Туреччина революция соціум

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Вадим Денисенко

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