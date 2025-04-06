Теорія революцій та перспективи протестів у Туреччині

В Туреччині є дві суттєві проблеми

Моя формула революцій наступна – революція передбачає наступний набір факторів:

лідер;

ідея (ідеологія), яка захоплює великі маси;

структури;

час;

гроші;

міжнародна підтримка;

структури у владі, які готові дати слабину.

Ідеальна революція – збіг всіх факторів. Випадання одного і більше з них понижує імовірність перемоги опозиції.

В Туреччині, наскільки я розумію, є дві суттєві проблеми: міжнародна підтримка і слабкі ланки у владі. Обидва фактори критичні. Щодо міжнародки, то опозиція на сьогодні не має взагалі на кого обпертися в світі. А силовики поки беззастережно виконують вказівки влади. Отже, маємо пʼять факторів проти двох.

До прикладу в Білорусі в 2020 Лукашенко був приречений перемогти, бо опозиція не мали ні лідера, ні структур (та ц ідея «Уходи» без лідера, який замінить Лукашенка не працює. А в 2014 Революція Гідності перемогла бо спрацювали всі сім факторів.