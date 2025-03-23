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Ердоган виступив з заявою, тим часом як мер Стамбула постав перед судом

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Ердоган виступив з заявою, тим часом як мер Стамбула постав перед судом
фото: tccb.gov.tr

Ердоган звинувачує Народно-республіканську партію у спробі «спровокувати нашу націю»

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на фоні масових протестів в країні виступив з публічною заявою. Про це повідомляє «Главком».

Він заявив, що Республіканська народна партія та її прихильни провокаціями руйнують громадський порядок і порушують спокій народу Туреччини.

«Ми не дозволимо здійснювати операції над Туреччиною, проводити хірургічні втручання, зводити нові стіни розбрату серед 85 мільйонів людей через соціальні мережі», – сказав Ердоган.

«Епоха, коли виходили на вулиці, беручи із собою ліві угруповання, маргіналів, вандалів і погрожували національній волі, залишилася в минулому. Дні, коли політику та правосуддя спрямовували вуличним терором, відійшли у минуле разом зі старою Туреччиною. Туреччина – демократична країна, правова держава, незалежна країна, в якій панує верховенство права, а не право сильних.

Якщо у вас є сміливість, дайте демократії діяти, дайте працювати праву. Якщо у вас вистачить духу, дозвольте судам ухвалювати рішення від імені турецького народу без жодного тиску. Дайте праву визначити, хто правий, а хто винний, хто невинний, а хто злочинець. Приймаєте ви це чи ні… У Туреччині ніхто не стоїть поза законом. У Туреччині немає і не буде привілейованої меншості, яка має свободу вчиняти злочини», – заявив президент Туреччини.

Тим часом, як повідомляє Reuters, мер Стамбула Імамоглу постав перед турецьким судом вперше з часу його затримання. Згідно з документами, з якими ознайомилося Reuters, Імамоглу відповів загалом на щонайменше 70 запитань під час допиту в поліції, заперечуючи всі висунуті проти нього звинувачення.

«Сьогодні під час допиту я бачу, що я та мої колеги стикаємося з неймовірними звинуваченнями та наклепом», – сказав Імамоглу. 

Очікується, що суд ухвалить рішення про звільнення його чи ув'язнення до суду в неділю.

54-річний Імамоглу, який випереджає Ердогана за деякими опитуваннями громадської думки, мав бути названий офіційним кандидатом у президенти від РНП протягом кількох днів, але був затрималий за підозрою у корупційних схемах.

Зауважимо, що протести в містах Туреччини через затримання мера Стамбула не вщухають. Поліція розпилює сльозоточивий газ на мітингувальників, застосовує перцеві балончики, у містах сутички між правоохоронцями на громадянами тільки зростають.

Також у Туреччині продовжується «каструльний бунт». Попри заборону, люди все ж вийшли на вулиці через затримання Імамоглу, але ті, хто залишився вдома теж по-своєму протестують.

Вони голосно стукають в посуд, відкривши вікна, та вмикають й вимикають світло в квартирах, підтримуючи вуличний протест

Нагадаємо, демонстрації проти затримання мера Стамбула Імамоглу відбуваються у Анкарі, Стамбулі та Ізмірі.

Як відомо, Імамоглу звинувачують в корупції та допомозі терористичній групі в тому, що головна опозиційна партія в середу назвала «переворотом проти нашого наступного президента».

За повідомленням місцевих ЗМІ, затримання Імамоглу відбулося після обшуку в його домі, пов’язаного з розслідуванням корупції. Помічник мера анонімно повідомив, що Імамоглу перебуває у відділку поліції.

Крім того, як повідомляє «Главком», влада частково обмежила громадянам доступ до соцмереж. Наразі у країні не працюють Insagram, YouTube і соцмережа X.

Також турецька ліра впала до рекордного мінімуму на тлі затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу та масових протестів у країні. 

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Теги: Реджеп Таїп Ердоган мітинг протест поліція Туреччина

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