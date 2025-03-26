Великий аеропорт Канади масово скасовує авіарейси до США

Розклад провідного канадського авіаперевізника у аеропорту Ванкувера суттєво змінився, тож канадцям радять пильнувати свій рейс

Флагманська авіакомпанія Канади Air Canada оновила інформацію щодо скасованих рейсів до США. Раніше менеджмент перевізника заявив, що зіштовхнувся з падінням попиту з боку канадців на подорожі до Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vancouverok.

«Скасування авіарейсів поки що торкнулися міжнародного аеропорту Ванкувера, хоча тенденція може охопити всю країну», – йдеться у матеріалі.

Буде скасовано частину рейсів в авіагавань Даллеса у Вашингтоні, аеропорт Джорджа Буша у Г'юстоні та міжнародний аеропорт імені Майамі. На рейсах з Ванкувера до Вашингтона (Даллес) Air Canada скасувала два щотижневі рейси. Зміни торкнулися напряму Ванкувер – Майамі та Ванкувер – Г'юстон-Інтерконтиненталь.

Поки що скорочення не вплинули на рейси у вересні та жовтні: канадський перевізник, як і раніше, планує щоденні рейси з Ванкувера до Г'юстон-Інтерконтиненталь і чотири щотижневі рейси до Майамі. Але Air Canada заявила, що з цього місяця скоротить кількість рейсів до Арізони, Флориди та Лас-Вегасу.

«Авіакомпанія Canadian Flair Airlines взагалі припинила польоти в Нешвілл, штат Теннессі. Авіакомпанія Sunwing Airlines також припинила всі рейси до США, а Air Transat скоротила кількість рейсів до країн. Є зміни і по той бік кордону: великі американські авіакомпанії – Delta, Southwest та American Airlines – попередили про зниження попиту на авіаквитки», – пишуть журналісти.

Нагадаємо, раніше канадські мандрівники «проголосували доларом» та відмовилися від поїздок до США. Люди вважають за краще відпочивати вдома – така їхня відповідь на агресивну та образливу політику Дональда Трампа.

До слова, європейські країни та Канада зробили низку застережень для громадян перед відвідуванням США. Низка країн Європи випустили рекомендації для своїх громадян, які планують поїздки до Сполучених Штатів. Напередодні до канадців звернулася й офіційна Оттава.