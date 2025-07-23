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Агентство з ядерної зброї США постраждало від хакерської атаки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Агентство з ядерної зброї США постраждало від хакерської атаки
Було зламано агентство, яке відповідає за проєктування, обслуговування та транспортування американського ядерного арсеналу
фото з відкритих джерел

Агентство відіграє ключову роль у боротьбі з тероризмом та транспортуванні ядерної зброї по країні

Американське агентство, відповідальне за обслуговування та розробку арсеналу ядерної зброї країни, зазнало атаки хакерів на програмне забезпечення для управління документами SharePoint компанії Microsoft Corp. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За даними джерела, під час атаки на Національне управління ядерної безпеки не було викрадено жодної конфіденційної або секретної інформації. Напівавтономний підрозділ Міністерства енергетики відповідає за виробництво та демонтаж ядерної зброї. Інші підрозділи міністерства також зазнали зломів.

Агентство переадресувало питання про атаку до міністерства енергетики.

«У п'ятницю, 18 липня, експлуатація уразливості нульового дня Microsoft SharePoint почала впливати на Міністерство енергетики», – повідомив представник агентства. «Вплив на департамент був мінімальним завдяки широкому використанню хмарної платформи Microsoft M365 та дуже ефективних систем кібербезпеки. Вплив зазнала дуже невелика кількість систем. Усі системи, що зазнали впливу, відновлюються».

NNSA має широке завдання, яке, серед іншого, включає забезпечення ВМС ядерними реакторами для підводних човнів та реагування на радіологічні надзвичайні ситуації. Агентство також відіграє ключову роль у боротьбі з тероризмом та транспортуванні ядерної зброї по країні.

До слова, Міжнародний кримінальний суд заявив про виявлення нової, складної та цілеспрямованої кібератаки на свою ІТ-інфраструктуру. Інцидент стався у червні.

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Теги: ядерна зброя Китай кібератака США

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