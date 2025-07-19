Трамп висуває нові вимоги до ЄС: тарифи можуть зрости до 20%

Трамп відкинув останню пропозицію ЄС щодо зниження мит на автомобілі й наполягає на збереженні чинного рівня у 25%

Дональд Трамп намагається перевірити, як далеко готовий зайти Брюссель у поступках після кількох раундів переговорів

Президент США Дональд Трамп значно посилив свої позиції у переговорах з Європейським Союзом щодо торговельної угоди. Як повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, глава Білого дому вимагає встановлення мінімального тарифу на рівні 15-20% для всіх товарів з ЄС замість нинішніх 10%, передає «Главком».

За інформацією видання, таким чином Трамп намагається перевірити, як далеко готовий зайти Брюссель у поступках після кількох раундів переговорів, що тривали минулого тижня. Зокрема, він відкинув останню пропозицію ЄС щодо зниження мит на автомобілі й наполягає на збереженні чинного рівня у 25%.

Один із представників американської адміністрації повідомив, що наразі розглядається можливість запровадження взаємних тарифів, які перевищуватимуть 10%, навіть у разі досягнення домовленості.

Це означає, що нові тарифи, ймовірно, не будуть нижчими за ті, що діяли на початку переговорів у квітні.

У свою чергу, представники ЄС заявили FT, що готуються до рішучої відповіді. Серед можливих заходів – митні збори на американський імпорт на суму 21 мільярд євро (включаючи курятину та джинси), які можуть набрати чинності вже 6 серпня. Окрім того, Брюссель розглядає запровадження тарифів ще на 72 мільярди євро, зокрема, на літаки Boeing і бурбон.

Також Єврокомісія готує третій пакет заходів, який торкнеться сфери послуг, включно з оподаткуванням цифрових послуг американських компаній та доходів від інтернет-реклами.

Раніше ми писали, що міністр фінансів Японії Кацунобу Като заявив країнам G20, що запровадження мит не є ефективним способом вирішення проблем економічного дисбалансу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

«Японія вважає, що мита не є найкращим інструментом для усунення надмірного дисбалансу поточних рахунків», – сказав Като. На його думку, країни повинні зосереджуватись на внутрішніх реформах і діях, аби вирішити структурні проблеми своїх економік.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мит у розмірі 25% на товари з Японії та Південної Кореї. Тарифи набудуть чинності 1 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера в соцмережі Truth Social.

«Ми маємо покласти край торговельним дефіцитам, спричиненим тарифними та нетарифними бар'єрами цих країн... Тому ми запроваджуємо 25-відсоткове мито на будь-які товари, які надходять», – йдеться в листах Трампа.