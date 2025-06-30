Міжнародний кримінальний суд заявляє про кібератаку

Міжнародний кримінальний суд став об'єктом «складної та цілеспрямованої кібератаки»

Міжнародний кримінальний суд заявив про виявлення нової, складної та цілеспрямованої кібератаки на свою ІТ-інфраструктуру. Інцидент стався наприкінці минулого тижня, але відомо про нього стало лише сьогодні, 30 червня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МКС.

Згідно з офіційною заявою пресслужби МКС, це вже друга подібна кібератака на Суд за останні роки. Керівництво МКС повідомило, що атаку було оперативно виявлено та нейтралізовано завдяки існуючим механізмам безпеки. Наразі триває загальний аналіз впливу інциденту, а також вживаються заходи для мінімізації можливих наслідків.

«Ми вважаємо за необхідне інформувати громадськість та держави-учасниці про такі інциденти, а також про наші зусилля з їхнього подолання», – йдеться в заяві МКС.

Суд також наголосив на важливості міжнародної підтримки у сфері кібербезпеки. В МКС підкреслили, що така підтримка є критично важливою для забезпечення його здатності реалізовувати основну місію – здійснення правосуддя та притягнення до відповідальності за найтяжчі злочини. За словами представників Суду, це є спільною відповідальністю всіх держав-учасниць Римського статуту.

Нагадаємо, Російська Федерація стверджує, що у 2024 році її критична інфраструктура зазнала понад 208 тисяч «особливо небезпечних» кібератак. Про це заявив заступник секретаря Ради безпеки РФ Олексій Щевцов під час I Міжнародної конференції держав-членів ОДКБ з кібербезпеки, повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«На російські об'єкти критичної інфраструктури у 2024 році скоєно понад 208 тис. особливо небезпечних кібератак», – цитують Щевцова росЗМІ.