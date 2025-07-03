Американські парламентарі пропонують передати Ізраїлю літак, який бомбардував Іран

Іран визнав, що ядерні об'єкти в Ірані, які США атакували 22 червня, зазнали значних пошкоджень

Двоє американських законодавців від Республіканської та Демократичної партій запропонували передати Ізраїлю стелс-бомбардувальники В-2 Spirit та антибункерні бомби, якими США вдарили по ядерних об’єктах Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Times of Israel.

Так, двоє парламентарів, Джош Готтхаймер та Майкл Лоулер, зареєстрували законопроєкт, який надаватиме повноваження президентові США Дональду Трампу на передачу бомбардувальників та спеціальних протибункерних бомб, якщо Іран продовжить роботу над розробкою ядерної зброї. Американська армія має на озброєнні 19 одиниць B-2.

Як зазначає Times of Israel, Готтхаймер пропонував такий законопроєкт ще у 2022 році, а потім у 2024 році, однак жодного разу він не пройшов далі розгляду в Палаті представників.

Нагадаємо, США застосували спеціальну тактику для удару по Ірану. Вашингтон відправив групу бомбардувальників із включеними радіолокаційними відповідачами в протилежному від Близького Сходу напрямку, тоді як група літаків з вимкненими транспондерами, що перевозила протибункерні бомби, летіла до Ірану.

Як повідомлялося, американські пілоти провели по 37 годин за штурвалами семи B-2 Spirit. Це був найтриваліший безпосадковий політ цих суден з 2001 року.

До слова, Іран визнав, що ядерні об'єкти в Ірані, які США атакували 22 червня, зазнали значних пошкоджень. Раніше газета The Washington Post повідомляла, що Сполучені Штати перехопили розмову іранських чиновників, які применшують масштаби американського удару. За їхніми словами, наслідки атаки на ядерні об'єкти виявилися слабшими, ніж очікувалося.