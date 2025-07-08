США мають критично низькі запаси ракет для Patriot – The Guardian

Останнім часом потреба США в системах Patriot зросла після операцій проти хуситів у Ємені та Ірану

Щороку Сполучені Штати виробляють близько шість сотень ракет для Patriot

Сполучені Штати мають близько 25% ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, необхідних їм для реалізації власних військових планів. Саме цей фактор змусив призупинити постачання озброєння до України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що адміністрація президента США приблизно ще в лютому почала перевіряти запаси ракет Patriot та інших боєприпасів. Однак в останні місяці потреби у Patriot зросли після того, як Штати провели операцію проти єменських хуситів та підтримали Ізраїль у протистоянні з Іраном. Так, американські військові використали близько 30 ракет Patriot, щоб відбити удар Ірану по американській авіабазі Аль-Удейд у Катарі.

Заступник міністра оборони з питань політики Пентагону Елбріджа Колбі попередив про виснаження боєприпасів у рекомендаційній записці. Документ надіслали заступнику міністра оборони Стівену Файнбергу, який розпорядився призупинити допомогу Україні, щоб переглянути запаси. Далі рішення Файнберга підписав міністр оборони Піт Гегсет.

The Guardian пише, що США передають зброю Україні двома основними способами: через скорочення арсеналів Міністерства оборони та через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), у рамках якої Пентагон платить підрядникам за виробництво озброєння для України. Замороження могло вплинути на обидва механізми, оскільки Пентагон надає пріоритет поповненню своїх запасів за підтримки тих самих підрядників, що виготовляють зброю для України.

Щороку у США виробляють по 600 ракет Patriot. Однак лише в Ірану залишилося понад 1 тис. балістичних ракет, які він теоретично може використати проти американських баз у регіоні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що системи протиповітряної оборони та ракети до них є пріоритетом України. Тривають переговори з партнерами про постачання нашій державі додаткових систем.

Як повідомлялося, Німеччина веде «інтенсивні переговори» зі Сполученими Штатами про забезпечення України системами протиповітряної оборони Patriot.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Україні потрібні ракети Patriot для її оборони після розмови з президентом Володимиром Зеленським та висловив розчарування через те, що президент Росії Володимир Путін не припиняє бойові дії.