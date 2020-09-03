На Буковині відкрили вже 16 лікарень для хворих на коронавірус



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Із 2 вересня недужих на Covid-19 та осіб із підозрою на нього прийматиме Герцаївська центральна районна лікарня Фото: Чернівецька ОДА

Для хворих на Covid-19 у Герцаївській районній лікарні розгорнули 54 стаціонарних ліжка та три реанімаційних

У Чернівецькій області з 2 вересня запрацювала вже 16 госпітальна база для прийому хворих на коронавірус.

Про це повідомляє Чернівецька ОДА.

«У Чернівецькій області відкривають шістнадцяту госпітальну базу для хворих на коронавірус. Із 2 вересня недужих на Covid-19 та осіб із підозрою на нього прийматиме Герцаївська центральна районна лікарня», – йдеться у повідомленні.

Для потреб цих пацієнтів перепрофілювали терапевтичне та хірургічне відділення районної лікарні.

В обласній адміністрації зазначили, що для хворих на Covid-19 у Герцаївській районній лікарні розгорнули 54 стаціонарних ліжка та три реанімаційних.

«Раніше хворих на коронавірус із Герцаївського району доправляли до Глибоцької або ж до обласної лікарні у Чернівцях. Однак, враховуючи завантаженість цих стаціонарів, ухвалили рішення відкрити додаткову госпітальну базу», – додали в ОДА.

Зазначимо, що у середу, 2 вересня, у 137 буковинців підтвердили коронавірус. Днем раніше в області зареєстрували вдвічі менше нових випадків (67).

До слова, на Київщині коронавірусні лікарні завантажені вже на третину.

Нагадаємо, всього в Україні зареєстровано 125798 інфікованих Covid-19: нових хворих на коронавірус за добу — 2495, одужало — 58817 осіб (+1015 за добу), померло через наслідки хвороби — 2656 осіб (+51 за добу).

Коронавірус в Україні

Всього 125798

Хворіють 64325

Одужали 58817

Померли 2656

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Як відомо, міністр охорони здоров'я запевнив, що в Україні навчилися лікувати Cоvid-19.

До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.