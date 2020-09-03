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    Здоров'я

    На Буковині відкрили вже 16 лікарень для хворих на коронавірус

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    <p>Із 2 вересня недужих на Covid-19 та осіб із підозрою на нього прийматиме Герцаївська центральна районна лікарня</p> - На Буковині відкрили вже 16 лікарень для хворих на коронавірус

    Із 2 вересня недужих на Covid-19 та осіб із підозрою на нього прийматиме Герцаївська центральна районна лікарня

    Фото: Чернівецька ОДА

    Для хворих на Covid-19 у Герцаївській районній лікарні розгорнули 54 стаціонарних ліжка та три реанімаційних

    У Чернівецькій області з 2 вересня запрацювала вже 16 госпітальна база для прийому хворих на коронавірус.

    Про це повідомляє Чернівецька ОДА.

    «У Чернівецькій області відкривають шістнадцяту госпітальну базу для хворих на коронавірус. Із 2 вересня недужих на Covid-19 та осіб із підозрою на нього прийматиме Герцаївська центральна районна лікарня», – йдеться у повідомленні.

    Для потреб цих пацієнтів перепрофілювали терапевтичне та хірургічне відділення районної лікарні.

    В обласній адміністрації зазначили, що для хворих на Covid-19 у Герцаївській районній лікарні розгорнули 54 стаціонарних ліжка та три реанімаційних.

    «Раніше хворих на коронавірус із Герцаївського району доправляли до Глибоцької або ж до обласної лікарні у Чернівцях. Однак, враховуючи завантаженість цих стаціонарів, ухвалили рішення відкрити додаткову госпітальну базу», – додали в ОДА.

    Зазначимо, що у середу, 2 вересня, у 137 буковинців підтвердили коронавірус. Днем раніше в області зареєстрували вдвічі менше нових випадків (67).

    До слова, на Київщині коронавірусні лікарні завантажені вже на третину.

    Нагадаємо, всього в Україні зареєстровано 125798 інфікованих Covid-19: нових хворих на коронавірус за добу — 2495, одужало — 58817 осіб (+1015 за добу), померло через наслідки хвороби — 2656 осіб (+51 за добу).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      125798
    • Хворіють
      64325
    • Одужали
      58817
    • Померли
      2656

    Як відомо, міністр охорони здоров'я запевнив, що в Україні навчилися лікувати Cоvid-19.

    До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.

    здоров'я медицина лікарня Чернівецька область коронавірус
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