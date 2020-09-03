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    Здоров'я

    У Харкові спалах Covid-19 в психіатричній лікарні: захворіли два десятки осіб

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    <p>Всього в&nbsp;Харківській області підтвердили 9640 випадків коронавірусу&nbsp;<o:p></o:p></p> - У Харкові спалах Covid-19 в психіатричній лікарні: захворіли два десятки осіб

    Всього в Харківській області підтвердили 9640 випадків коронавірусу 

    Всього в медустанові підтвердили 21 випадок Covid-19, першим захворів лікар

    У Харкові в 20 осіб в обласній психіатричній лікарні № 3 за добу підтвердився коронавірус, 15 з них – пацієнти.

    Про це повідомила директор обласного лабораторного центру Любов Махота, інформує «Суспільне».

    За її словами, захворіли 20 осіб, п'ять з яких - це медичні працівники.

    Всього в медустанові підтвердили 21 випадок Covid-19, першим захворів лікар.

    «Ще триває епідрозслідування, але є такі версії, з відпочинку, після відпустки», – сказала вона.

    За її словами, 20 нових хворих – контактували з хворим.

    «Ці 20 виявилися по контакту. Минуло 14 днів, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я, обстежили контактних. Їх обстежили та виявили», – сказала Махота.

    Всього в Харківській області підтвердили 9640 випадків коронавірусу, померло 213 осіб.

    Нагадаємо, всього в Україні зареєстровано 125798 інфікованих Covid-19: нових хворих на коронавірус за добу — 2495, одужало — 58817 осіб (+1015 за добу), померло через наслідки хвороби — 2656 осіб (+51 за добу).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      125798
    • Хворіють
      64325
    • Одужали
      58817
    • Померли
      2656

    Як відомо, міністр охорони здоров'я запевнив, що в Україні навчилися лікувати Cоvid-19.

    До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.

    Харків здоров'я лікар лікарня коронавірус
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