У Харкові спалах Covid-19 в психіатричній лікарні: захворіли два десятки осіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всього в Харківській області підтвердили 9640 випадків коронавірусу

Всього в медустанові підтвердили 21 випадок Covid-19, першим захворів лікар

У Харкові в 20 осіб в обласній психіатричній лікарні № 3 за добу підтвердився коронавірус, 15 з них – пацієнти.

Про це повідомила директор обласного лабораторного центру Любов Махота, інформує «Суспільне».

За її словами, захворіли 20 осіб, п'ять з яких - це медичні працівники.

Всього в медустанові підтвердили 21 випадок Covid-19, першим захворів лікар.

«Ще триває епідрозслідування, але є такі версії, з відпочинку, після відпустки», – сказала вона.

За її словами, 20 нових хворих – контактували з хворим.

«Ці 20 виявилися по контакту. Минуло 14 днів, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я, обстежили контактних. Їх обстежили та виявили», – сказала Махота.

Всього в Харківській області підтвердили 9640 випадків коронавірусу, померло 213 осіб.

Нагадаємо, всього в Україні зареєстровано 125798 інфікованих Covid-19: нових хворих на коронавірус за добу — 2495, одужало — 58817 осіб (+1015 за добу), померло через наслідки хвороби — 2656 осіб (+51 за добу).

Коронавірус в Україні

Всього 125798

Хворіють 64325

Одужали 58817

Померли 2656

Копіювати код для вставки

Як відомо, міністр охорони здоров'я запевнив, що в Україні навчилися лікувати Cоvid-19.

До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.