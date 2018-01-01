Актор Г'ю Грант виграв суд у журналістів, які прослуховували його телефон

Компенсацію, яку отримає Грант, він обіцяє пожертвувати на рух Hacked Off, що виступає за правдиву пресу

Британський актор Г'ю Грант виграв судовий процес у справі про прослуховування його телефону журналістами з Mirror Group Newspapers. Компанія відтепер зобов’язана виплатити акторові компенсацію, однак точна сума наразі не відома. Водночас Грант заявив, що пожертвує ці кошти на рух Hacked Off, який виступає за вільну та правдиву пресу.



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Актор Г'ю Грант

Компенсацію, яку отримає Грант, він обіцяє пожертвувати на рух Hacked Off, що виступає за правдиву пресу

Британський актор Г'ю Грант виграв судовий процес у справі про прослуховування його телефону журналістами з Mirror Group Newspapers.

Компанія відтепер зобов’язана виплатити акторові компенсацію, однак точна сума наразі не відома.

Водночас Грант заявив, що пожертвує ці кошти на рух Hacked Off, який виступає за вільну та правдиву пресу.

У Mirror Group визнали, що приховували прослуховування телефонів знаменитостей. Представники медіа назвали поведінку своїх співробітників аморальною та висловили жаль щодо дій журналістів, яких вже звільнили.

Зазначається, що прослуховування телефонів вели співробітники трьох газет компанії «Daily Mirror», «Sunday Mirror» та «Sunday people».

Перед цим, у 2011 році, актор Г’ю Грант звинуватив низку газет у прослуховуванні його телефонів та незаконному збиранні інформації. Зрештою одне з видань — News Of The World — закрилося.

Джерело: Громадське