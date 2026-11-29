Росія змінює підходи до озброєння свого підводного флоту, враховуючи досвід війни проти України. Через високу ефективність української ППО проти крилатих ракет «Калібр» Москва робить ставку на швидкісні «Циркони», які значно складніше збивати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

27 листопада російський флот отримав новий атомний підводний човен «Перм» проєкту «Ясень-М». Він оснащений ракетами «Циркон» і став першим російським підводним човном із таким озброєнням.

3М22 «Циркон» – російська високошвидкісна ракета, яку спочатку розробляли для ураження кораблів із надводних і підводних носіїв. Згодом Росія адаптувала її для запуску з берегових ракетних комплексів «Бастіон-М». За даними української розвідки, ракета має комбіновану систему наведення: на основній ділянці польоту використовує інерціальну навігацію, а на завершальному етапі – активну радіолокаційну головку самонаведення.



31 серпня 2026 року ГУР оприлюднило дані, які суперечать заявам Москви про швидкість «Циркона» у дев'ять Махів. Насправді максимальна зафіксована швидкість ракети становить близько 6,8 Маха, причому вона не зберігається протягом усього польоту.



До виробництва цих ракет залучені понад 70 російських підприємств. У їхній конструкції також використовуються іноземні компоненти та обладнання.

Після цього російський диктатор Володимир Путін провів нараду з представниками Кремля, Міністерства оборони РФ, конструкторських бюро та суднобудівних підприємств. Під час зустрічі обговорювали подальший розвиток атомного підводного флоту.

Путін наголосив, що зміни в тактиці морських бойових дій вимагають не лише будівництва нових кораблів, а й удосконалення їхнього озброєння, зокрема високоточних далекобійних і протикорабельних ракет.

Аналітики ISW пояснили, що російські підводні човни Чорноморського флоту традиційно використовують крилаті ракети «Калібр» для ударів по наземних цілях в Україні. Однак ефективність такого озброєння суттєво знизилася. Українська протиповітряна оборона нині перехоплює майже 100% ракет «Калібр». Через це російські військові дедалі частіше накопичують ці ракети замість їхнього використання проти України та переважно спрямовують їх іншим флотам РФ.

Додатковою проблемою для Росії стали українські морські та повітряні безпілотники, які обмежують можливості підводних човнів у Чорному морі. Через загрозу атак російські субмарини не можуть регулярно залишати базу в Новоросійській бухті. Вони фактично перетворилися на напівстаціонарні пускові платформи, втративши значну частину переваг, пов'язаних із прихованістю та мобільністю. Ці обставини, ймовірно, також вплинули на зниження ефективності російських ракетних ударів із моря.

На відміну від дозвукових «Калібрів», ракети «Циркон» розвивають значно більшу швидкість і можуть маневрувати на окремих ділянках польоту. За оцінкою аналітиків, така траєкторія ускладнює їх перехоплення. Для протидії цим ракетам Україні потрібні сучасні засоби протиракетної оборони, зокрема американські перехоплювачі PAC-3 для комплексів Patriot.

В ISW припускають, що Росія оснащує нові підводні човни «Цирконами», намагаючись скористатися дефіцитом західних протибалістичних ракет і підвищити ефективність майбутніх ударів із моря. Водночас аналітики наголошують, що модернізація підводного флоту навряд чи суттєво вплине на поточні бойові дії проти України. Натомість такі зміни можуть мати більше значення для потенційних майбутніх конфліктів, до яких готується російське військове керівництво.

Нагадаємо, у ніч проти 20 листопада російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши, зокрема, ракети «Циркон» і «Калібр». За даними Повітряних сил ЗСУ, українська протиповітряна оборона збила або подавила 79 крилатих ракет Х-101 та «Калібр», а також три балістичні ракети з групи «Іскандер-М»/С-400/«Циркон». Загалом влучання зафіксували на 23 локаціях.