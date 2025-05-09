Цукерберг анонсував ШІ, що змінить індустрію цифрової реклами

Цукерберг назвав новий штучний інтелект «машиною для досягнення результатів»

Марк Цукерберг заявив, що Meta розробляє систему штучного інтелекту (ШІ), здатну автоматизувати весь цикл рекламної кампанії. Бізнесу достатньо сформулювати мету кампанії, вказати, скільки він готовий заплатити за досягнення результату, і підключити банківський рахунок, а ШІ-система автоматично йтиме до намічених цілей. Ключовим компонентом такого продукту стане розміщення тисяч «тестових» оголошень, згенерованих ШІ, у Facebook, Instagram та Threads. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Techcrunch.

Під час конференції Stripe Sessions у Сан-Франциско Цукерберг охарактеризував цю систему як «машину для досягнення результатів у бізнесі» і заявив, що вона може стати однією з найцінніших ШІ-розробок, будь-коли створених. Вперше він описав цю концепцію в інтерв'ю подкасту Stratechery Бена Томпсона за тиждень до конференції. За його словами, система буде «чорною скринькою», що працює від початку до кінця без втручання користувача. Він також зазначив, що якщо така система буде реалізована, вона вплине на всю індустрію цифрової реклами.

Meta вже впровадила генеративний ШІ в рекламні інструменти. Зараз, за ​​словами Цукерберга, алгоритми настільки точні, що клієнтам більше не потрібно вказувати демографічні параметри – ШІ здатен самостійно визначити зацікавлену аудиторію краще за людину. Наступний крок – застосування цієї технології до створення оголошень: Meta планує генерувати до 4000 варіантів однієї рекламної ідеї, тестувати їх на користувачах у реальному часі та вибирати найефективніші.

Бізнес може бачити у цьому інструменті перевагу, але для користувачів ситуація виглядає інакше. Соціальні платформи Meta вже перенасичені генеративним контентом – від зображень та коментарів до чат-ботів. Тепер, схоже, ще одна категорія генеративного ШІ – реклама – готова наповнити соціальні мережі Meta. Це викликає тривогу, оскільки Meta перетворює свої соцмережі на тестовий майданчик, де увага користувача стає витратним матеріалом.

Нагадаємо, американського мільярдера Білла Гейтса та засновника компанії Meta Марка Цукерберга визнано одними з найуспішніших генеральних директорів у світі. Нещодавно вчені розкрили несподіваний секрет їхнього успіху.