Торгова війна США та Китаю спричинила розкол у Білому домі – NYT

Американські посадовці досі не визначилися, як вони мають поводитися з Китаєм

Посадовці Білого дому розходяться в думках у питанні торговельної війни з Китаєм, не маючи єдиної позиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Неназвані чиновники адміністрації Трампа розповіли виданню, що «глибокий розкол» у Білому домі пов'язаний із питанням того, як США мають поводитися з Китаєм.

Зазначається, що США почали торговельну війну з Китаєм ще до того, як численні фракції всередині адміністрації встигли узгодити свої позиції, а тим більше вирішити, які питання мають найбільше значення.

У підсумку виникла неузгодженість щодо стратегії стосовно Китаю. Деякі чиновники виступали по телебаченню і заявляли, що тарифи Трампа проти Пекіна були покликані примусити другу за величиною економіку світу до угоди.

Інші чиновники наполягали на тому, що американський лідер намагається створити самодостатню американську економіку, яка не залежатиме від свого головного геополітичного конкурента, навіть якщо це означає відмову від двосторонньої торгівлі товарами та послугами на суму $640 млрд.

Раніше Китай підвищив тарифи на всі американські товари з 84% до 125%. Міністерство фінансів наголосило, що Китай ігноруватиме подальші тарифи з боку США на китайські товари.

Нагадаємо, Трамп має шанси програти у торговельній війні проти Китаю.На думку експертів, по-перше, у світі усвідомили ненадійність США під проводом Трампа. По-друге, зовнішня політика країни стала критично залежною від ринку державного боргу.

До слова, влада КНР ухвалила рішення про призупинення в умовах торгової війни зі США експорту деяких рідкісноземельних металів і магнітів, що може негативно позначитися на світовій автомобільній, напівпровідниковій та аерокосмічній промисловості.

Також дипломатам КНР доручено розробити кампанію проти торгівельної політики США.