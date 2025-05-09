Тарифи Трампа: майже 80% американців очікують зростання цін

46% респондентів заявили, що тарифи Трампа «шкідливі для економіки та споживачів, не приносячи реальних довгострокових вигод»

Компанія YouGov оприлюднила результати свіжого опитування щодо ставлення американців до економічної політики Дональда Трампа. Згідно з даними, 75% респондентів вважають, що запроваджені президентом тарифи призведуть до зростання цін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Mediaite.

За даними опитування, більшість демократів і республіканців вважають, що тарифи Трампа призведуть до зростання цін. Серед республіканців частка, яка вважає, що тарифи «дуже підвищать ціни», зросла на 8% за останні два тижні, до 22% з 14%.

Крім того, 46% респондентів заявили, що тарифи Трампа «шкідливі для економіки та споживачів, не приносячи реальних довгострокових вигод» – на відміну від 38%, які заявили, що тарифи «можуть спричинити короткостроковий економічний біль, але призвести до довгострокового економічного зростання».

Також 61% опитаних заявили, що хочуть, щоб бізнес маркував на продуктах, скільки піде на оплату тарифу. «80% демократів, 61% незалежних і 42% республіканців воліли б, щоб це робив бізнес», – зазначається в підсумках опитування.

Як відомо, президент США Дональд Трамп 2 квітня підписав указ про введення «взаємного» мита на імпорт з інших країн. Наразі мито для китайських експортерів у США досягло 145%, а ставка для американських постачальників у КНР – 125%.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв знизити мита на товари з Китаю. Політик підкреслив, що у нього «дуже добрі стосунки» з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Також Сполучені Штати Америки уклали торгову угоду із Великою Британією. Це перша домовленість із десятків країн, щодо яких запровадили мита.