Штучний інтелект «воскресить» Агату Крісті: що вона робитиме

Акторка Вів'єн Кін допоможе відтворити вигляд класика детективів Агату Крісті

Агата Крісті проведе курс письменницької майстерності за допомогою штучного інтелекту. Про це пише «Главком» із посиланням на The Hollywood Reporter.

Акторка Вів'єн Кін допоможе відтворити вигляд класика детективів Агату Крісті. Нейромережа відтворить максимальну подібність і згенерує необхідні зображення. Голос відновлять на основі аудіозаписів, що збереглися. Курс буде доступний на онлайн-платформі BBC Maestro.

«Вперше у світі Агата Крісті – авторка бестселерів усіх часів – надасть письменникам-початківцям безпрецедентну можливість дізнатися секрети її письма, її власними словами. Використовуючи ретельно підібрані приватні листи, досліджені командою експертів Крісті, цей новаторський курс реконструює власний голос та ідеї Крісті, провівши вас через мистецтво саспенсу, сюжетних поворотів та незабутніх персонажів», – кажуть автори ідеї.

Сам курс складуть, відштовхуючись від робіт Крісті та її архівних інтерв'ю. Експерти виділять принципи написання творів, які використовувала Агата, її підходи до структури історії та створення персонажів.

До курсу увійдуть 11 уроків тривалістю менше ніж 20 хвилин кожен. Придбати їх можна буде за 79 фунтів стерлінгів. Лекції дозволять дізнатися, як легендарнна авторка тримала своїх читачів у напрузі, пускала своїх героїв хибними слідами, домагалася стан тривожного очікування та закручувала сюжетні повороти.

Раніше стало відомо, що помер відомий перуанський письменник, лавреат Нобелівської премії з літератури Маріо Варгас Льоса.