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Nvidia заявила про початок виробництва суперкомп’ютерів зі штучним інтелектом у США

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Nvidia заявила про початок виробництва суперкомп’ютерів зі штучним інтелектом у США
У найближчі роки очікується будівництво десятків таких гігаватних «фабрик ШІ»
фото: Nvidia

Протягом наступних чотирьох років Nvidia планує створити в США інфраструктуру штучного інтелекту вартістю пів трильйона доларів

Американська технологічна компанія Nvidia оголосила про роботу спільно з партнерами над проектуванням і будівництвом заводів, які вперше будуть виробляти суперкомп’ютери Nvidia зі штучним інтелектом повністю в США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Nvidia.

«Рушії світової інфраструктури штучного інтелекту вперше вироблятимуться в Сполучених Штатах», – сказав засновник і генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг.

Як повідомили у компанії, разом із провідними партнерами-виробниками Nvidia ввела в експлуатацію більше мільйона квадратних футів (близько 93 тис. м2) виробничих площ для створення та тестування чіпів Nvidia Blackwell в Арізоні та суперкомп’ютерів зі штучним інтелектом у Техасі.

Чипи Nvidia Blackwell почали виробляти на заводах TSMC у Фініксі, штат Арізона. Nvidia також будує заводи з виробництва суперкомп’ютерів у Техасі: спільно з Foxconn у Х’юстоні та разом з Wistron – у Далласі. Очікується, що обидва заводи вийдуть на масове виробництво протягом наступних 12-15 місяців.

Протягом наступних чотирьох років Nvidia, завдяки партнерству з TSMC, Foxconn, Wistron, Amkor і SPIL, планує створити в Сполучених Штатах інфраструктуру штучного інтелекту вартістю пів трильйона доларів.

Суперкомп’ютери Nvidia зі штучним інтелектом – це процесори нового покоління, створені для так званих «фабрик ШІ».

У найближчі роки очікується будівництво десятків таких гігаватних «фабрик ШІ».  

Нагадаємо, Економіка в прикордонних містах США в районі штату Вашингтон в основному залежить від канадських туристів, що приїжджають, і зараз вона йде на спад, оскільки громадяни Канади бойкотували такі поїздки через введення американським президентом Дональдом Трампом мит.

Також, введення Дональдом Трампом імпортних мит у розмірі 145% на всі товари з Китаю загрожувало Apple серйозними проблемами.

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Теги: США штучний інтелект

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