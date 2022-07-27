Росіяни придумали, чим замінить товари з Ikea

Так виглядають меблі, які були зібрані в колоніях РФ

Росіяни вважають, що продукція від в’язнів нібито здатна позмагатися з імпортними товарами

На тлі припинення роботи в РФ світових брендів, що стало наслідком її вторгнення в Україну, у Федеральній службі виконання покарань запропонували замінити закордонні товари продукцією з російських в’язниць. Як повідомляє TJournal, така ідея була озвучена на виставці досягнень ФСВП в Єкатеринбург.

За словами представників відомства, російські в’язниці можуть адаптуватися під ринок, оскільки продукція від в’язнів нібито здатна «позмагатися з імпортними товарами».

«Показник ціна-якість у наших товарів вищий, ніж у закордонних аналогів. Не сумніваюся, що за цілою низкою сегментів наші установи цілком можуть замінити іноземні компанії – особливо з урахуванням того, що товарообіг і кількість зайнятих на виробництві людей рік у рік зростають», – заявив начальник ГУФСВП Свердловської області Олександр Федоров.

У свою чергу начальник місцевого відділу трудової адаптації засуджених Іван Шарков додав, що меблі від ув’язнених можуть замінити для громадян РФ продукцію Ikea.

«Якщо порівнювати меблі, у нас і якість краща, і ціни нижчі», – запевнив російський чиновник.

Нагадаємо, Ikea повністю піде з Росії та Білорусі.