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Росіяни придумали, чим замінить товари з Ikea

Дар‘я Липська
Сьогодні, 14:37 glavcom.ua
Росіяни придумали, чим замінить товари з Ikea
Так виглядають меблі, які були зібрані в колоніях РФ
фото: «Обласна газета»

Росіяни вважають, що продукція від в’язнів нібито здатна позмагатися з імпортними товарами

На тлі припинення роботи в РФ світових брендів, що стало наслідком її вторгнення в Україну, у Федеральній службі виконання покарань запропонували замінити закордонні товари продукцією з російських в’язниць. Як повідомляє TJournal, така ідея була озвучена на виставці досягнень ФСВП в Єкатеринбург.

За словами представників відомства, російські в’язниці можуть адаптуватися під ринок, оскільки продукція від в’язнів нібито здатна «позмагатися з імпортними товарами».

«Показник ціна-якість у наших товарів вищий, ніж у закордонних аналогів. Не сумніваюся, що за цілою низкою сегментів наші установи цілком можуть замінити іноземні компанії – особливо з урахуванням того, що товарообіг і кількість зайнятих на виробництві людей рік у рік зростають», – заявив начальник ГУФСВП Свердловської області Олександр Федоров.

У свою чергу начальник місцевого відділу трудової адаптації засуджених Іван Шарков додав, що меблі від ув’язнених можуть замінити для громадян РФ продукцію Ikea.

«Якщо порівнювати меблі, у нас і якість краща, і ціни нижчі», – запевнив російський чиновник.

Нагадаємо, Ikea повністю піде з Росії та Білорусі.

Теги: санкції росія IKEA новости IKEA

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