Росія знову скликає Радбез ООН через допомогу союзників Україні

Москва зажадала проведення засідання Ради Безпеки ООН 13 жовтня для чергових звинувачень Заходу в постачанні зброї Україні



Російська Федерація знову скликає засідання Радбез ООН для «засудження постачання зброї до України», яке нібито подовжує війну. Про це на засіданні Радбезу в понеділок заявив постійний представник РФ при ООН Василь Небензя, повідомляє «Укрінформ».

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«У характерній для РФ пропагандистській манері він марно намагався переконати членів РБ, що російські війська не завдають ударів по цивільних об’єктах України, а використовують лише «високоточну зброю» для враження військових об’єктів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська делегація, користуючись правом постійного члена Ради Безпеки ООН, уже неодноразово скликала цей орган для «засудження» постачань зброї та військової техніки Україні.

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Нагадаємо, у вересні Російська Федерація запросила проведення засідання Ради Безпеки ООН для обговорення постачань західної зброї Україні.

Раніше РФ кілька разів виносила це питання в Радбезі ООН, проте піддавалася гострій критиці з боку більшості країн-членів, оскільки сама отримує зброю з Ірану та Північної Кореї, порушуючи резолюції РБ ООН, які забороняють такі операції з цими країнами.