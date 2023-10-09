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Росія знову скликає Радбез ООН через допомогу союзників Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія знову скликає Радбез ООН через допомогу союзників Україні
фото з відкритих джерел

Москва зажадала проведення засідання Ради Безпеки ООН 13 жовтня для чергових звинувачень Заходу в постачанні зброї Україні
 

Російська Федерація знову скликає засідання Радбез ООН для «засудження постачання зброї до України», яке нібито подовжує війну. Про це на засіданні Радбезу в понеділок заявив постійний представник РФ при ООН Василь Небензя, повідомляє «Укрінформ».

«У характерній для РФ пропагандистській манері він марно намагався переконати членів РБ, що російські війська не завдають ударів по цивільних об’єктах України, а використовують лише «високоточну зброю» для враження військових об’єктів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російська делегація, користуючись правом постійного члена Ради Безпеки ООН, уже неодноразово скликала цей орган для «засудження» постачань зброї та військової техніки Україні.

Нагадаємо, у вересні Російська Федерація запросила проведення засідання Ради Безпеки ООН для обговорення постачань західної зброї Україні. 

Раніше РФ кілька разів виносила це питання в Радбезі ООН, проте піддавалася гострій критиці з боку більшості країн-членів, оскільки сама отримує зброю з Ірану та Північної Кореї, порушуючи резолюції РБ ООН, які забороняють такі операції з цими країнами.

 

Теги: Радбез ООН росія

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