Захід обрав варіант довгої війни в Україні
Як довго може тривати ця війна на виснаження?
Генсек НАТО Столтенберг заявив, що потрібно готуватися до довгої війни в Україні.
Ну, це зрозуміло, що Захід обрав варіант розтягнутої у часі війни як найменш ризиковий для себе варіант.
Хоча Столтенберг у даному разі мав на увазі інше
- те, що ніхто не примушуватиме Україну до несправедливого миру;
- те, що будь-який мирна угода не повинна слугувати для Росії перепочинком, щоб вона потім знов почала напад (тобто, мова йшла про гарантії безпеки).
З чим можна абсолютно погодитись.
І, тим не менше, питання стратегії Заходу щодо довгої війни – залишається. І як довго може тривати ця війна на виснаження. Адже гібридні ризики (а щодня ми чуємо про зростання активності ультраправих та ультралівих політичних сил та рухів) для самого Заходу лише зростають.
Це я до того, чи бачить Захід зміну діючого підходу «як завгодно довго допомагати Україні» на підхід «допомагати стільки, щоб Україна перемогла»?
Коментарі — 0