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Захід обрав варіант довгої війни в Україні

glavcom.ua

Як довго може тривати ця війна на виснаження?

Генсек НАТО Столтенберг заявив, що потрібно готуватися до довгої війни в Україні.

Ну, це зрозуміло, що Захід обрав варіант розтягнутої у часі війни як найменш ризиковий для себе варіант.

Хоча Столтенберг у даному разі мав на увазі інше

  1. те, що ніхто не примушуватиме Україну до несправедливого миру;
  2. те, що будь-який мирна угода не повинна слугувати для Росії перепочинком, щоб вона потім знов почала напад (тобто, мова йшла про гарантії безпеки).

З чим можна абсолютно погодитись.

І, тим не менше, питання стратегії Заходу щодо довгої війни – залишається. І як довго може тривати ця війна на виснаження. Адже гібридні ризики (а щодня ми чуємо про зростання активності ультраправих та ультралівих політичних сил та рухів) для самого Заходу лише зростають.

Це я до того, чи бачить Захід зміну діючого підходу «як завгодно довго допомагати Україні» на підхід «допомагати стільки, щоб Україна перемогла»?

Джерело
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Теги: війна росія

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