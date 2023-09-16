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Путін відправив Медведєва на лінію фронту

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Путін відправив Медведєва на лінію фронту
Ходять чутки, що Медведєв багато пиячить
фото з відкритих джерел

Медведєв нібито відвідав полігон на окупованій Донеччині

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, експрезидент РФ Дмитро Медведєв нібито відвідав у «ДНР» полігон поблизу лінії зіткнення, де ознайомився з ходом підготовки контрактників російської загарбницької армії. Про це повідомив помічник Медведєва Олег Осіпов, пишуть російські ЗМІ.

За даними преси, Медведєв їздив на лінію фронту за дорученням президента країни-агресорки Володимира Путіна.

Путін відправив Медведєва на лінію фронту фото 1

У мережі жартують, що таким чином Путін спробував позбутися Медведєва.

До слова, ходять чутки, що Медведєв багато пиячить. 

Крім того, експрезидент РФ робить багато скандальних заяв щодо України та розв'язаної проти неї масштабної війни. Медведєв неодноразово погрожував Україні ядерною зброєю.

Медведєв вважає, що рано чи пізно Захід буде змушений звернутися до Росії з проханням про переговори та замороження війни в Україні.

Теги: путін війна росія Дмитро Медведєв

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