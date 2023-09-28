IKEA остаточно залишила росіян без своїх товарів

Після продажу торгових центрів Ingka Centres не веде операційної діяльності в Росії.

Компанія Ingka Centres, яка є власником магазинів IKEA, продала свої активи і остаточно покинула ринок РФ. Про це йдеться в заяві компанії.

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Навесні 2022 року Inter IKEA Group і Ingka Group оголосили про припинення діяльності IKEA в Росії та Білорусі через війну в Україні, а також через перебої в ланцюжках поставок по всьому світу. Усі магазини IKEA в Росії (всього 17 магазинів) закрилися влітку 2022 року.

«Тепер ми можемо підтвердити, що Ingka Centres досягла угоди про продаж свого російського портфеля з 14 торгових центрів «Мега» дочірньої компанії групи «Газпромбанку», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Ingka Centres вела бізнес у Росії понад 20 років. У компанії уточнили, що продаж усього російського портфеля торгових центрів потребував часу, оскільки це делікатний, дуже складний і конфіденційний процес.

Після продажу торгових центрів Ingka Centres не веде операційної діяльності в Росії.

Наприкінці липня Ingka Centres, якій належали торгово-розважальні центри «Мега», продала офісний комплекс «Хімки бізнес-парк» (42 000 кв. м), розташований на вул. Ленінградській у Хімках.

Ingka Group належить зареєстрованій у Нідерландах Stichting Ingka Foundation -– фундації, заснованій у 1982 році Інгваром Кампрадом, шведським мільярдером і власником IKEA. Ingka є одним із найбільших благодійних фондів у світі.

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Раніше повідомлялося, що на тлі припинення роботи в РФ світових брендів, що стало наслідком її вторгнення в Україну, у Федеральній службі виконання покарань запропонували замінити закордонні товари продукцією з російських в’язниць.