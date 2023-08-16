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Скільки іноземних компаній остаточно покинули ринок РФ? Результати дослідження

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Скільки іноземних компаній остаточно покинули ринок РФ? Результати дослідження
Лише 7,8% іноземних компаній остаточно вийшли з російського ринку
фото з відкритих джерел

Станом на серпень 265 міжнародних компаній повністю припинили діяльність у Росії

Лише 7,8% іноземних компаній остаточно вийшли з російського ринку. Про це йдеться у результатах моніторингу KSE Institute у межах проєкту «Самосанкції / LeaveRussia» щодо впливу виходу іноземного бізнесу на економіку РФ.

Як повідомляють фахівці, загалом станом на серпень 265 (7,8% від загального числа записів в базі KSE або 17,8% від компаній, які отримували дохід в Росії у 2022 році) міжнародних компаній повністю припинили діяльність у Росії.

Також 1223 (36,1% від загального числа) іноземних бізнесів згорнули операції та заявили про намір покинути країну.

Проте 1377 (40,7% від загального числа) компаній з тих, що потрапили до моніторингу KSE Institute, поки що не збираються покидати російський ринок, працюючи без будь-яких змін.

Ще 519 (15,3% від загального числа) іноземні бізнеси призупинили нові інвестиції в Росію та продовжують вичікувати.

Водночас на початку серпня російський диктатор Володимир Путін підписав низку законів, зокрема щодо:

  • блокування коштів іноземних компаній, які перебувають під санкціями РФ,
  • встановлення податку 10% на надприбутки для великих компаній,
  • спрощення передачі економічно значущих компаній під юрисдикцію Росії.

Згідно з даними моніторингу, 265 міжнародних компаній, що повністю залишили ринок Росії, у 2021 році забезпечували щонайменше 424,4 тис. робочих місць. Їхній річний дохід складав $63,4 млрд, капітал оцінювався у $33,2 млрд, тоді як вартість активів цих компаній сягала $59,7 млрд.

Міжнародні компанії, які оголосили про повний вихід з Росії, мали:

  • 293,2 тис. осіб персоналу,
  • $56,8 млрд річного доходу,
  • $23,3 млрд капіталу,
  • $28 млрд активів.

Іноземні бізнеси, що призупинили свою діяльність на російському ринку, мали:

  • 103,8 тис. осіб персоналу,
  • річний дохід у розмірі $29,6 млрд,
  • $37,9 млрд капіталу,
  • $99,6 млрд активів.

Нагадаємо, понад тисяча компаній-гігантів зобов'язалися залишити ринок РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого минулого року, однак дослідники звинувачують деякі відомі бренди у порушенні своїх обіцянок.

До слова, австрійський  Raiffeisen Bank International зможе залишити Росію не раніше грудня, заявив гендиректор RBI Йоханн Штробль.

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Теги: росія бізнес ринок

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