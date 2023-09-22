Сі Цзіньпін обрав нового стратегічного партнера

Лідери Китаю та Сирії розпочали новий етап у відносинах двох країн

Китай допоможе відновити охоплену війною Сирію

Сі Цзіньпін анонсував стратегічне партнерство Китаю та Сирії, приймаючи у гостях президента країни Башара Асада. Візит президента Башара аль-Асада до Піднебесної є частиною спроби покласти край більш ніж десятирічній дипломатичній ізоляції під санкціями Заходу. Про це пише Aljazeera.

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Голова КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі з президентом Сирії Башаром Асадом заявив, що Пекін і Дамаск працюють над вибудовуванням стратегічних відносин і незабаром оголосять про «нову стратегічну співпрацю». Лідери зустрілися 22 вересня у місті Ханчжоу, де 23 вересня відбудеться церемонія відкриття Азіатських ігор.

«Перед обличчям нестабільної та невизначеної міжнародної обстановки Китай готовий продовжувати працювати з Сирією в інтересах дружнього співробітництва та захисту міжнародної чесності та справедливості», – сказав Сі своєму сирійському колезі.

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«Китай підтримує протидію Сирії іноземному втручанню, односторонньому залякуванню… і підтримуватиме відновлення Сирії», – додав він.

Сі зазначив, що буде реалізовано низку ініціатив, спрямованих на розбудову інфраструктури вздовж стародавнього Шовкового шляху та просування підходу Китаю до глобальної безпеки.

«Китай готовий зміцнити співпрацю з Сирією через ініціативу «Один пояс, один шлях», щоб зробити позитивний внесок у регіональний і світовий мир та розвиток», – запевнив китайський лідер.

Це перший візит Асада до Китаю після громадянської війни до Сирії, яка розпочалася у 2011 році. Пекін неодноразово висловлював підтримку Дамаску, зокрема у Раді Безпеки ООН.

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Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок викликала політичний переполох, коли 14 вересня в інтерв’ю на каналі Fox News обізвала голову Китаю Сі Цзіньпіна диктатором. Це загрожує новими дипломатичними скандалами між ФРН та Китаєм.

Як пише Deutsche Welle, пізніше того ж дня міністерство закордонних справ Німеччини підтвердило: посла країни в Китаї Патрицію Флор викликали в Пекін, щоб отримати догану за коментарі Бербок. Опис є «надзвичайно абсурдним» і серйозно посягає на гідність Китаю, заявив Мао Нін, речник китайського МЗС. Він назвав слова Бербок «відкритою політичною провокацією». Міністерство закордонних справ Китаю також повідомило, що направило «звернення німецькій стороні дипломатичними каналами».