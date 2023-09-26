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Поліція Латвії штрафуватиме водіїв за наліпки «я русский»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Поліція Латвії штрафуватиме водіїв за наліпки «я русский»
У соцмережах з'явилися фото, на яких зображено машину з написом «Я русская»
фото із соцмережі

Латвійська поліція заявила про неприпустимість розміщення на автівках потенційно провокаційних написів російською мовою

Поліція Латвії заявила, що розміщення провокаційних написів російською мовою на автомобілях є неприпустимим, тому правоохоронні органи мають право наказати їх негайно видалити. Про це повідомляє агентство LETA із посиланням на прес-службу поліції Латвії.

У поліції пояснили, що йдеться, зокрема, про стікери «Я русский» чи «Я русская».

Поліція Латвії штрафуватиме водіїв за наліпки «я русский» фото 1
фото: Privātais arhīvs

«З огляду на геополітичну ситуацію на даний момент, воєнні дії Росії проти України, а також загальний контекст, неприпустимі будь-які прославлення військової агресії, у тому числі розміщення на транспортних засобах потенційно провокаційних написів російською мовою, таких як «Я русский/Я русская», таким чином, можливо, вихваляючи військову агресію або висловлюючи підтримку військовим злочинам, скоєним країною-агресором в Україні», – йдеться у повідомленні поліції.

Такі наклейки співробітники поліції можуть вимагати негайно видалити, а також пояснити власнику авто, якою була його мета та мотивація.

«При виявленні правопорушення особи можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності у зв'язку із уславленням військової агресії або військових злочинів. Державна поліція також одночасно закликає мешканців повідомляти, якщо виявлено автомобілі з такими написами, зателефонувавши до поліції за номером 110», – заявили у поліції.

Раніше в соцмережах були розміщені фотографії, на яких зображено машину з написом «Я русская». Зображення викликало обурення користувачів – вони закликали правоохоронні органи «діяти активніше».

Вже повідомлялося, що аналогічні наклейки були помічені в Естонії – місцева поліція також наказала водіям позбутися стікерів, погрожуючи арештом автомобіля та адміністративним штрафом.

Теги: росія росіяни Латвія автомобіль поліція війна

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