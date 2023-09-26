Поліція Латвії штрафуватиме водіїв за наліпки «я русский»
Латвійська поліція заявила про неприпустимість розміщення на автівках потенційно провокаційних написів російською мовою
Поліція Латвії заявила, що розміщення провокаційних написів російською мовою на автомобілях є неприпустимим, тому правоохоронні органи мають право наказати їх негайно видалити. Про це повідомляє агентство LETA із посиланням на прес-службу поліції Латвії.
У поліції пояснили, що йдеться, зокрема, про стікери «Я русский» чи «Я русская».
«З огляду на геополітичну ситуацію на даний момент, воєнні дії Росії проти України, а також загальний контекст, неприпустимі будь-які прославлення військової агресії, у тому числі розміщення на транспортних засобах потенційно провокаційних написів російською мовою, таких як «Я русский/Я русская», таким чином, можливо, вихваляючи військову агресію або висловлюючи підтримку військовим злочинам, скоєним країною-агресором в Україні», – йдеться у повідомленні поліції.
Такі наклейки співробітники поліції можуть вимагати негайно видалити, а також пояснити власнику авто, якою була його мета та мотивація.
«При виявленні правопорушення особи можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності у зв'язку із уславленням військової агресії або військових злочинів. Державна поліція також одночасно закликає мешканців повідомляти, якщо виявлено автомобілі з такими написами, зателефонувавши до поліції за номером 110», – заявили у поліції.
Раніше в соцмережах були розміщені фотографії, на яких зображено машину з написом «Я русская». Зображення викликало обурення користувачів – вони закликали правоохоронні органи «діяти активніше».
Вже повідомлялося, що аналогічні наклейки були помічені в Естонії – місцева поліція також наказала водіям позбутися стікерів, погрожуючи арештом автомобіля та адміністративним штрафом.
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