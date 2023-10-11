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Михайло Басараб Політолог

Росія роздмухує ісламофобію. Навіщо це потрібно Кремлю

glavcom.ua
Через звірства ХАМАСу дискредитуються усі мусульмани світу
фото: Reuters

Путіну тепер буде простіше пояснити репресії проти мусульман на своїй території

Росія – найбільший вигодонабувач у всьому, що зараз відбувається на Близькому Сході. Навіть не Іран.

  1. Через звірства ХАМАСу дискредитуються усі мусульмани світу. Путіну тепер буде простіше пояснити репресії проти мусульман на своїй території.
  2. Жорстка відповідь фактично заганяє усіх мусульман в єдиний антизахідний блок попри будь-які розбіжності між ними.
  3. Росіяни активно поширюють в соціальних медіа серед мусульман РФ емоційні антипалестинські і антимусульманські заяви з України. Таким чином вони хочуть знизити підтримку України навіть в лояльних до нас середовищах мусульман. Кремлівські пропагандисти обгрунтовують цим СВО, бо ми буцімто виявилися «ісламофобами».

Тому перед тим, як писати щось на тему після появи чогось в телеграмі, добряче подумайте, чи не стаєте ви провідником російської ІПСО. Не забувайте, що вони в цьому спеціалісти найвищого класу. На жаль.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: мусульмани репресії росія

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