Росія роздмухує ісламофобію. Навіщо це потрібно Кремлю
Путіну тепер буде простіше пояснити репресії проти мусульман на своїй території
Росія – найбільший вигодонабувач у всьому, що зараз відбувається на Близькому Сході. Навіть не Іран.
- Через звірства ХАМАСу дискредитуються усі мусульмани світу. Путіну тепер буде простіше пояснити репресії проти мусульман на своїй території.
- Жорстка відповідь фактично заганяє усіх мусульман в єдиний антизахідний блок попри будь-які розбіжності між ними.
- Росіяни активно поширюють в соціальних медіа серед мусульман РФ емоційні антипалестинські і антимусульманські заяви з України. Таким чином вони хочуть знизити підтримку України навіть в лояльних до нас середовищах мусульман. Кремлівські пропагандисти обгрунтовують цим СВО, бо ми буцімто виявилися «ісламофобами».
Тому перед тим, як писати щось на тему після появи чогось в телеграмі, добряче подумайте, чи не стаєте ви провідником російської ІПСО. Не забувайте, що вони в цьому спеціалісти найвищого класу. На жаль.
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