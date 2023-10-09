Росія відбирає землі у фермерів для потреб армії

У Курській області в селян відбирають землі, щоб будувати опорні пункти

У Курській області Росії у місцевих фермерів відбирають землі для потреб армії. Російські військові будують опорні пункти на чорноземах селян. Про це повідомив Центр національного спротиву.

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«Фермери, які входять до складу АККОР (Асоціація селянських господарств та сільськогосподарських кооперативів Росії) в Рильському районі Курської області, виходять на акції протесту проти знищення їхніх сільськогосподарських земель», – йдеться в повідомлені.

У селі Стара Миколаївка на кордоні із Сумською областю, Збройні сили РФ активно будують опорні пункти на чорноземах фермерів.

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Після цього земля стає непридатною для подальшого використання фермерами.

Нагадаємо, російські військові почали масово будувати укріплення на узбережжі окупованого Криму.

Росіяни почали зводити захисні споруди недалеко від Феодосії по трасі Е97 у бік Керчі. З одного боку дороги розмістили «зуби дракона», а з іншого оборона ділиться на дві лінії: перша складається з окопів, а друга, яка розміщена через 5 км у бік Керчі, складається з окопів, зубів дракона, протитанкових їжаків та колючого дроту.