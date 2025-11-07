Головна Світ Політика
На авіабазі, де регулярно буває Трамп, знайдено «підозрілий пакунок» – CNN

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
На авіабазі, де регулярно буває Трамп, знайдено «підозрілий пакунок» – CNN
На авіабазі Ендрюс стоїть літак Air Force One, який використовується для перельотів Трампа
фото: Білий дім

Після розпакування посилки кілька людей опинилися в лікарні

На військову базу США Ендрюс у штаті Меріленд було доставлено «підозрілий пакунок». Після його розпакування у декількох осіб погіршилося самопочуття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Кілька людей були доправлені до медичного центру Малкольма Гроу після того, як було відкрито пакунок, що містив невідомий білий порошок, розповіли CNN два джерела. Одне з джерел зазначило, що попередня перевірка не виявила нічого небезпечного, але розслідування триває. Наразі невідомо, наскільки серйозним є погіршення стану осіб, що перебували поблизу пакунка.

Приміщення, в якому було відкрито пакунок, розташоване в будівлі, де розташований Центр готовності Національної гвардії повітряних сил США, залишається закритим, звідти евакуювали людей. «На місце події були направлені рятувальники бази Ендрюс, які встановили, що безпосередньої загрози немає, і передали справу до Управління спеціальних розслідувань. Наразі триває розслідування», — зазначається в заяві авіабази.

Авіабаза Ендрюс – це військова база, яку регулярно відвідують президент, віцепрезидент і міністри США у службових справах. Востаннє американський президент Дональд Трамп був на базі Ендрюс у середу, 5 листопада, де базується літак Air Force One, який використовується для перельотів очільника країни.

Раніше Секретна служба США виявила підозрілу мисливську вишку, з якої відкривається прямий огляд місця, де президент США Дональд Трамп виходить з літака Air Force One в міжнародному аеропорту Палм-Біч.

Нагадаємо, після вбивства консервативного активіста Чарлі Кірка кілька високопосадовців адміністрації президента США Дональда Трампа були змушені тимчасово переїхати на військові бази у Вашингтоні.

До слова, у Вашингтоні чоловік намагався атакувати гелікоптер із президентом США Дональдом Трампом на борту за допомогою лазерної указки. Увечері у суботу 20 вересня співробітник Секретної служби Дієго Сантьяго звернув увагу на підозрілого чоловіка, який стежив за гелікоптером голови Білого дому. Джейкоб Семюел Уїнклер направив червоний лазерний покажчик на президентський борт. Сантьяго затримав чоловіка, відібравши лазерну указку та одягнувши на нього наручники. У ході обшуку у підозрюваного знайшли ніж.

