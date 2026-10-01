Рубіо вигнав делегацію Ірану зі США після переговорів – Axios

За наказом Рубіо, іранську місію при ООН було повідомлено про те, що делегація Ірану має негайно залишити Нью-Йорк

Іранська делегація залишила США 28 вересня

Державний секретар США Марко Рубіо вимагав, щоб іранська делегація на Генасамблеї ООН негайно покинула країну після того, як переговори зайшли в глухий кут. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

За даними видання, у понеділок вранці Білий дім вважав, що під час переговорів з Іраном протягом дня може бути досягнуто прогресу. Однак до кінця дня стало зрозуміло, що переговори зайшли в глухий кут.

Увечері, за наказом Рубіо, місія США при ООН повідомила іранську місію при ООН, що делегація глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі має негайно залишити Нью-Йорк.

За підсумками іранська делегація, включаючи Арагчі, вирушила в аеропорт через кілька годин і у вівторок о 01:20 ранку сіла на рейс з Нью-Йорка в Доху. Друге джерело підтвердило, що США вимагали від іранської делегації залишити країну, але додало, що Арагчі в будь-якому разі мав повернутися до Тегерана в понеділок увечері.

За даними джерел, катарські посередники продовжують переговори з обома сторонами про запропонований компроміс.

До слова, 28 вересня катарський посередник Алі аль-Таваді зустрівся у Нью-Йорку з главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі та його командою. Їхня зустріч тривала кілька годин. За словами джерела, вони обговорювали двосторінкову компромісну пропозицію Катару.

За даними Axios, спроби посередників Катару досягти цього тижня дипломатичного прориву між США та Іраном практично не мали успіху. Причиною стало те, що жодна зі сторін не бажає поступатися.