Росія готувала показові вбивства відомих опозиціонерів у США та Литві – ЗМІ

Один із планів передбачав напад із ножем або пляшкою бензину та підпалом жертви

Російська розвідувальна мережа планувала вбивства противників Кремля у США та Литві. Серед потенційних цілей називали російських опозиціонерів, зокрема Гаррі Каспарова та Іллю Пономарьова. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані видання El Mundo.

За даними видання, задум передбачав убивство одного або двох дисидентів, щоб залякати інших представників російської опозиції. Один із нападів планували здійснити у США, інший – у Литві.

Як зазначає видання, Каспаров та Пономарьов мали стати цілями російської мережі на території США. За даними публікації, йшлося не лише про стеження за опозиціонерами, а й про безпосередню підготовку їхнього фізичного усунення.

Окремий план стосувався російського дисидента, який перебував у Литві. За версією американського слідства, представники мережі спочатку доручили громадянину США провести розвідку біля місця проживання потенційної жертви. За це йому запропонували $200.

Після виконання завдання чоловіка познайомили з людиною, яку представили як російського полковника. Той запропонував близько $25 тис. за вбивство цілі. Причиною називали нібито поширення «бруду» про Росію та викривлення історії.

У матеріалах американського Мін'юсту зазначено, що для вбивства розглядали два способи – напад із ножем або використання пляшки з бензином. Потенційний виконавець відмовився виконувати замовлення.

За даними американського слідства, ця мережа також була причетна до інших операцій у Європі. Зокрема, її учасникам закидають координацію нападів у Чехії та Литві.

У вересні 2026 року Мін'юст США повідомив про висунення обвинувачень п'ятьом людям, яких американські правоохоронці пов'язують із російськими спецслужбами. Слідство стверджує, що вони займалися вербуванням людей для стеження та замовних убивств у США та інших країнах.